W piątek rano Wołodymyra Zełenskiego powitał w Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki.

Na godzinę 10.15 zaplanowano spotkanie w cztery oczy prezydentów Polski i Ukrainy. Szefowie obu państw - jak zapowiedziała kancelaria Nawrockiego - mają rozmawiać o bezpieczeństwie, gospodarce i kwestiach historycznych.

Od godziny 11 będą trwały rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem obu prezydentów. Według kancelarii Nawrockiego tuż przed godziną 12 zaplanowano spotkanie prezydentów z dziennikarzami.

Zełenski w Sejmie

Na godzinę 13.15 zaplanowano wizytę Zełenskiego w Sejmie. Zgodnie z programem potrwa ona około 45 minut. Po zakończeniu rozmów Zełenski wraz z marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym złożą kwiaty przed tablicą upamiętniającą posłów poległych podczas II wojny światowej.

W spotkaniu z ukraińskim przywódcą, oprócz Czarzastego, wezmą udział także wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska oraz szef komisji spraw zagranicznych Paweł Kowal.

Później prezydent Ukrainy odwiedzi Senat, gdzie o godzinie 14 spotka się z marszałek Małgorzatą Kidawą-Błońską.

Wołodymyr Zełenski wylądował w Polsce Źródło: Reuters

Spotkanie z Tuskiem

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazała, że tego samego dnia o godz. 15.45 Zełenski spotka się z premierem Donaldem Tuskiem w KPRM.

Wcześniej szef rządu, który przebywa w Brukseli na posiedzeniu Rady Europejskiej, zapowiedział, że jeśli szczyt nadmiernie się nie przedłuży, to najprawdopodobniej dojdzie w piątek po południu w Warszawie do jego spotkania z prezydentem Ukrainy.

Piątkowa wizyta Zełenskiego będzie pierwszą wizytą ukraińskiego przywódcy w Polsce od czasu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta.

