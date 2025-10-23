Logo strona główna
Polska

Powiedział przywódcom, co "może zmienić bieg wojny". Na szczycie spotkał się z Tuskiem

Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli
Zełenski na szczycie Rady Europejskiej: Rosja nie przekształciła jeszcze mrozów w broń, ale próbuje to zrobić właśnie teraz
Źródło: TVN24
Podczas szczytu Rady Europejskiej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem. W swoim przemówieniu w Brukseli ukraiński przywódca zaznaczył, że przekazanie broni dalekiego zasięgu dla jego kraju może "zmienić bieg wojny".
Kluczowe fakty:
  • Zełenski mówił, że Rosja "nie przekształciła jeszcze mrozu w broń, ale próbuje to zrobić właśnie teraz".
  • Podkreślił też, że pociski dalekiego zasięgu, jak amerykańskie Tomahawki, posiadają też inne państwa Zachodu.
  • Podczas unijnego szczytu ważą się losy wykorzystania zamrożonych środków rosyjskiego banku centralnego.

Zełenski wziął udział w szczycie unijnym w Brukseli. Przy okazji szczytu ukraiński prezydent spotkał się w cztery oczy z szefem polskiego rządu Donaldem Tuskiem. Zdjęcie z ich spotkania opublikowała kancelaria premiera w serwisie X.

Zełenski: reżim Putina powinien odczuć realne konsewkencje

- Spotykamy się w bardzo ważnym momencie, w czasie, gdy Rosja nie przekształciła jeszcze mrozu w broń, ale intensywnie próbuje to zrobić właśnie teraz - powiedział Zełenski unijnym przywódcom. W jego ocenie Rosja chce, aby Ukraina weszła w sezon zimowy w stanie długotrwałego braku prądu.

Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski na szczycie Rady Europejskiej w Brukseli
Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski na szczycie Rady Europejskiej w Brukseli
Źródło: PAPE/EPA/YVES HERMAN / POOL

Zełenski przestrzegł przywódców krajów UE, że ataki na ukraiński system energetyczny nie są jedynie problemem lokalnym czy konfliktem między dwoma odległymi krajami, lecz pokazują, jak mogą wyglądać przyszłe wojny.

- Musimy tak kształtować naszą politykę, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się destrukcyjnych działań Rosji lub powtórzenie się ich w Europie i gdziekolwiek indziej. Kiedy mówimy na przykład o broni dalekiego zasięgu dla Ukrainy, mamy na myśli to, że reżim (Władimira) Putina powinien odczuć realne konsekwencje tej wojny - podkreślił.

"Putin rozumie, że broń dalekiego zasięgu może zmienić bieg wojny"

Ukraiński przywódca zaznaczył przy tym, że broń dalekiego zasięgu znajduje się nie tylko w Stanach Zjednoczonych. - Niektóre kraje europejskie również ją posiadają, w tym Tomahawki. Rozmawiamy już z krajami, które mogą pomóc - powiedział.

- Widzimy, jak bardzo zdenerwował się Putin, gdy pojawił się ten temat. On rozumie, że broń dalekiego zasięgu może naprawdę zmienić bieg wojny - przekonywał Zełenski.

Pocisk manewrujący Tomahawk
Pocisk manewrujący Tomahawk
Źródło: PAP/Michał Czernek

Zachęcał kraje, które jeszcze nie przyłączyły się do programu PURL, polegającym na finansowaniu amerykańskiej broni dla Ukrainy. - PURL nie tylko pomaga Ukrainie, ale też pomaga utrzymać zainteresowanie USA Europą. Pokazuje Ameryce, że Europa robi, co do niej należy - dowodził ukraiński prezydent.

W jego ocenie poziom bezpieczeństwa Europy podniesie się dzięki unijnemu programowi pożyczek na obronność SAFE, do którego przystąpiło 19 krajów UE. - Program SAFE może być również bardzo skuteczny, (...) ale zadziała tylko wtedy, gdy będzie wyraźnie powiązany z tą wojną, ponieważ ta wojna pokazuje, co naprawdę działa, a co nie - powiedział Zełenski.

Zasięg rażenia Tomahawków
Zasięg rażenia Tomahawków
Źródło: PAP

Szczyt o wykorzystaniu zamrożonych rosyjskich pieniędzy

Podczas czwartkowego szczytu unijni liderzy rozmawiają m.in. o wykorzystaniu aktywów rosyjskiego banku centralnego, zamrożonych po ataku Rosji na Ukrainę na pełną skalę w 2022 roku. W UE znajduje się około 200 mld euro tych funduszy, z czego kwotą 185 mld zarządza izba rozliczeniowa Euroclear z siedzibą w Belgii.

Władze tego państwa obawiają się pozwów ze strony Rosji w przypadku wykorzystania tych środków. Kraj Beneluksu może jednak otrzymać na szczycie zabezpieczenie od innych państw członkowskich.

Kreml odgraża się Brukseli. "Będzie odpowiedź"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kreml odgraża się Brukseli. "Będzie odpowiedź"

BIZNES

Zgodnie z propozycją KE zamrożone rosyjskie aktywa miałyby posłużyć do sfinansowania pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy. Kijów zwróciłby pożyczone pieniądze po zakończeniu wojny i wypłaceniu przez Rosję reparacji.

Autorka/Autor: sz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Kancelaria Premiera/X

