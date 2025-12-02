Logo strona główna
Polska

Kwaśniewski w "Kropce nad i": Putin chce wbić klin między Europę i USA

Aleksander Kwaśniewski
Kwaśniewski: Putin chce wbić klin między Europę i USA
Źródło: TVN24
Celem Putina od samego początku jest mieć Ukrainę - całą Ukrainę, ze Lwowem, pod polską granicę - w swojej strefie wpływów. I on zrobi wszystko, żeby tak było - powiedział były prezydent Aleksander Kwaśniewski w "Kropce nad i" w TVN24, komentując rozmowy o pokoju w Ukrainie. Jego zdaniem "gra Putina" polega na tym, aby rozdzielić stanowisko amerykańskie i europejskie w tej sprawie.
Kluczowe fakty:
  • We wtorek Władimir Putin rozmawiał z amerykańskim wysłannikiem Steve'em Witkoffem w Moskwie.
  • Przed rozpoczęciem negocjacji o planie pokojowym rosyjski przywódca skrytykował stanowisko Europy w tej sprawie.
  • Zdaniem byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego te słowa były skierowane na podzielenie Europy i USA.
  • Gość "Kropki nad i" w TVN24 ocenił też pozycję Polski w rozmowach o zakończeniu wojny.

Władimir Putin powiedział we wtorek między innymi, że nie chce wojny z Europą, ale "jeśli Europa zapragnie walczyć" z Rosją, to Moskwa "jest gotowa choćby zaraz". Wspomniał o tym dziennikarzom w Moskwie przed spotkaniem z amerykańskim wysłannikiem Steve’em Witkoffem i innymi członkami delegacji z USA.

Groźby rosyjskiego przywódcy komentował w "Kropce nad i" w TVN24 były prezydent Aleksander Kwaśniewski - (Putin) chce wbić klin między stanowiska amerykańskie i europejskie - powiedział, nawiązując do postaw Europy i USA w sprawie planu pokojowego.

- W tej chwili cała gra Putina polega na tym, żeby rozdzielić stanowisko amerykańskie, które w jego przekonaniu jest słuszne, stwarza nadzieję, jest możliwą podstawą do uzyskania jakiegoś tam postępu, a stanowiskiem europejskim, które jest (zdaniem Putina - przyp. red.) takie właśnie wojenne, prowojenne i tak dalej - kontynuował Kwaśniewski. I dodał: - Ja bym się tym już specjalnie nie przejmował.

Kwaśniewski: celem Putina od samego początku jest mieć całą Ukrainę

Jego zdaniem "testem na intencje Putina" będzie to, jak zareaguje na propozycje przekazania środków z zamrożonych aktywów rosyjskich na odbudowę Ukrainy.

Gość TVN24 wskazał, że jedną rzeczą dobrą, która się wydarzyła, to to, że "Trump zrozumiał, że tej wojny nie da się skończyć w 24 godziny, 30 dni, 60 dni, 90 dni i tak dalej". - Za chwilę będzie czwarty rok wojny, będzie prawie rok prezydentury. A dlaczego tej wojny się nie da zakończyć? I to powinien zrozumieć Trump, ale nie chce - mówił Kwaśniewski.

- Celem Putina od samego początku jest mieć Ukrainę, całą Ukrainę, ze Lwowem, pod polską granicę, w swojej strefie wpływów. I on zrobi wszystko, żeby tak było - ocenił były prezydent i dodał, że wojna "będzie trwała w różnych formach, w tym hybrydowa".

Aleksander Kwaśniewski
Aleksander Kwaśniewski
Źródło: TVN24

Były prezydent mówił też o konieczności zachowania jedności wśród państw europejskich - To (słowa Putina) jest obliczone na to, żeby właśnie wśród tych promoskiewskich sił było więcej aktywności na rzecz takiego nieuczciwego rozejmu, bo o pokoju w ogóle przestańmy mówić. Putin ma swoich odbiorców także w Polsce - komentował.

W jego ocenie narracja Kremla do prorosyjskich sił w Europie to "sprzedajcie Ukrainę, nie wasz to wielki biznes, a będziecie mieli pokój".

Kwaśniewski: Putin dąży do opanowania całej Ukrainy
Źródło: TVN24

Kwaśniewski: pułapka, która nazywa się Donald Trump

Były prezydent był też pytany, dlaczego strona polska nie uczestniczyła w negocjacjach pokojowych w Genewie. - To, że - mimo sympatii Trumpa do prezydenta Nawrockiego i odwrotnie - prezydent Nawrocki i jego otoczenie nie potrafią wymusić na prezydencie Trumpie, żeby reprezentacja, czy sam prezydent Nawrocki, jego ludzie byli w tych rozmowach, to świadczy, że nasza pozycja i prezydenta Nawrockiego u Trumpa jest słaba - odpowiedział i zauważył, że wpływ ma też polaryzacja i podziały pomiędzy rządem a Pałacem Prezydenckim.

- Czemu nie zapraszamy Polski? No bo z kim tam rozmawiać? Stosunek do Ukrainy ze strony obozu prezydenckiego jest inny, ze strony rządu jest inny, no więc jaka polityka polska jest w tym momencie? - argumentował Kwaśniewski.

Gość "Kropki nad i" wspomniał też o "pułapce, która nazywa się Donald Trump". - PiS i prezydent Nawrocki znaleźli się w swoistej pułapce, oni postawili w ciemno na Trumpa i kochają go miłością nieodwzajemnioną - jak widać - bo nie są dopraszani do stołu. Natomiast Trump z tą swoją prorosyjską postawą i gotowością, moim zdaniem, oddania Ukrainy w strefę rosyjskich wpływów, działa przeciwko polskim interesom - zauważył.

Kwaśniewski: pułapka, która nazywa się Donald Trump
Źródło: TVN24

Kwaśniewski: nic by się nie stało, gdyby Zełenski przyjechał do Warszawy

Od momentu zaprzysiężenia prezydenta w sierpniu wciąż nie doszło do pierwszego spotkania Zełenskiego z Nawrockim. Przywódcy rozmawiali telefonicznie. Nawrocki oświadczył ostatnio, że "czeka na prezydenta Ukrainy w Warszawie".

Według Kwaśniewskiego "może być tak, że prezydent Nawrocki pojedzie do Kijowa i może być tak, że prezydent Zełenski przyjedzie do Warszawy". - Uważam, że ani jednemu, ani drugiemu korona z tego powodu z głowy nie spadnie, bo nie mają jej na głowie - skomentował.

Monika Olejnika dociekała, czy jest możliwe, aby to Zełenski przyjechał jako pierwszy do Warszawy. - Namawiałem (Zełenskiego) w jakimiś sensie. Uważam, że nic by się nie stało, gdyby prezydent Zełenski przyjechał do Warszawy - odpowiedział.

Były prezydent zaznaczył, że "odradzałby spotkania w Rzeszowie". - Natomiast spotkanie w Warszawie z prezydentem Nawrockim, z premierem Tuskiem i - co ważne - spotkanie z tymi środowiskami polskimi i ukraińskimi, które udzieliły sobie wzajemnie pomocy w lutym 2022 roku, to byłoby wielki znak tego, że możemy patrzeć w przyszłość lepiej - ocenił. 

OGLĄDAJ: Aleksander Kwaśniewski: prezydent wyraźnie się rozpycha
pc

Aleksander Kwaśniewski: prezydent wyraźnie się rozpycha

pc
Autorka/Autor: os/akr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Aleksander KwaśniewskiUkrainaRosjaWładimir PutinWojna w UkrainieAtak Rosji na UkrainęKonflikty zbrojne Rosji
