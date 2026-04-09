Polska "Zagrożenie, które wisiało nad nami, zniknęło". Ambasador o "zwycięstwie" USA

Rose: zwycięstwo nad Iranem było szybkie i niezachwiane

Tom Rose wziął w czwartek udział w odbywającym się we Wrocławiu East x West Forum 2026. Ambasador w pierwszych słowach swojego wystąpienia podkreślił, że USA wraz z Izraelem prowadzą działania zmierzające do "szybkiego, niezachwianego i bardzo dobrze wycelowanego zwycięstwa nad fanatycznie niebezpiecznym i silnie uzbrojonym państwem". - W 38 dni została roztrzaskana wojenna infrastruktura Iranu; (…) struktury dowodzenia zostały zniszczone, możliwości zneutralizowane, zagrożenie, które wisiało nad nami, zniknęło - stwierdził Rose.

Dodał, że to już przeszłość, a teraz - jak mówił - obowiązuje dwutygodniowe zawieszenie broni. - Zobaczymy, czy Iran spełni swoje zobowiązania podczas tego zawieszenia broni - powiedział Rose.

Ambasador USA w Polsce Tom Rose na East x West Forum 2026 Źródło: PAP/Maciej Kulczyński

Rose: musimy wiedzieć, którym z naszych sojuszników możemy ufać

Ambasador ocenił, że dzisiejszy świat stoi u progu bezprecedensowych zagrożeń, ale i bezprecedensowych możliwości. - Świat widzi dziś, jak wygląda zdecydowane przywództwo i widzi, jak wygląda pokój uzyskiwany przez siłę. Jeśli spodziewamy się, że będziemy przewodzić, musimy wiedzieć, którym z naszych sojuszników możemy ufać. Sojusze są zbudowane na podstawie dobrej woli; (…) wymagamy przejrzystości, bo zbyt często spotykamy się z wahaniem ze strony naszych sojuszników, brakiem działania - podkreślił dyplomata.

Dodał, że prezydent USA Donald Trump "nie spodziewa się, że każdy sojusznik będzie się zgadzał z każdą wizją USA". - Ale też sojusznicy nie mogą się spodziewać, że my będziemy się zgadzać ze wszystkimi ich decyzjami. Nie jesteśmy w stanie zaakceptować stawania nam na drodze w sposobie, w jaki chcemy bronić i zachowywać pokój - przekonywał Rose.

Ambasador USA: Polska rośnie szybciej niż Niemcy

Ambasador mówił też o rozwoju sztucznej inteligencji i możliwościach technologicznych w tym obszarze. - Ten, kto zarządza AI, będzie definiował przyszłość i zapewniam, że USA będą przewodziły rozwojowi AI. I tu chcemy, żeby Polska była z nami, po naszej stronie tej podróży - mówił Rose. Przekonywał, że wizja rozwoju AI promowana przez USA jest "utrudniana przez niebezpieczne kwestie związane z nadmierną regulacją wprowadzaną przez UE". - Utrudniana przez utopijne fantazje, które przeważają nad zdrowym rozsądkiem i wahanie, które jest ubrane w płaszczyk odpowiedzialności. Polska buduje możliwości, ale inne kraje w Europie wolą dyskutować na temat następstw - zaznaczył ambasador.

Rose ocenił, że Polska i USA są w stanie przewodzić "ekosystemowi technologicznemu zakorzenionemu w sile, otwartości i zaufaniu".

Dyplomata wskazał na wzrost gospodarczy w Polsce, która - jak mówił - "rośnie szybciej niż Niemcy". - Ale problem tkwi w energii. Aby sprostać wzrostowi gospodarczemu, Polska do 2040 roku będzie potrzebować dwa razy więcej energii, niż obecnie zużywa. Będziecie musieli podwoić produkcję energii, aby nadal rozwijać się w tym samym tempie. (…) Energia to w tym momencie wszystko - skwitował Rose.

