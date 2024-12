czytaj dalej

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się dzisiaj, wygrałaby je Koalicja Obywatelska, z poparciem na poziomie 31,9 proc. - wynika z opublikowanego we wtorek sondażu Opinia24 dla RMF FM. Na drugim miejscu plasuje się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 28,9 proc. Zarówno KO, jak i PiS zaliczyły nieznaczny spadek poparcia w stosunku do poprzedniego badania pracowni.