"Znakomity dzień", "kłamstwo" i "śmieszne rzeczy". Macierewicz komentuje zarzuty

To jest jakiś absurd, a nie raport - powiedział wiceprzewodniczący PiS Antoni Macierewicz o ustaleniach komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich, która zarzuciła politykowi "zdradę dyplomatyczną". Podczas sejmowych rozmów z dziennikarzami poseł nazywał wnioski szefa SKW "śmiesznymi rzeczami", a sejmowym reporterom kilkukrotnie zarzucił "kłamstwa".

Generał Jarosław Stróżyk, szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego i przewodniczący komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich przedstawił w środę na konferencji efekty prac komisji . Zapowiedział złożenie wniosku do prokuratury w sprawie możliwości dopuszczenia się przez byłego szefa MON zdrady dyplomatycznej.

- Uważa pan, że to, co zostało zaprezentowane w tym raporcie, prowadzi do refleksji, że to dla pana znakomity dzień? - zapytał Wit.