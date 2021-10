Wniosek o skrócenie kadencji parlamentu w Sejmie. Tusk: są dwa wystarczające powody, by go poprzeć

Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że jego ugrupowanie złożyło w Sejmie wniosek o skrócenie kadencji parlamentu. Donald Tusk, pytany czy Platforma Obywatelska go poprze, powiedział, że "są dwa zasadnicze powody", aby to zrobić. Jak mówił, każdą sytuację na wcześniejsze odsunięcie PiS od władzy, "nawet jeśli jest milimetr, miligram szansy na powodzenie", trzeba wykorzystać.

Według niego potrzebny jest nowy rząd, który zmieniłby relacje naszego kraju z Unią Europejską. - To można zrobić tylko w wyniku zmiany większości w parlamencie, a do niej dojdzie po kolejnych wyborach. Jesteśmy demokratami, tylko w taki sposób i w takie możliwości wierzymy, i takie będziemy tylko stosować - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz: liczę na poparcie wszystkich

Prezes PSL liczy, że inicjatywę jego klubu poprą wszyscy posłowie. - Z jednej strony liczę na poparcie opozycji, bo głosowanie przeciwko temu wnioskowi przez jakąkolwiek partię opozycyjną jest powiedzeniem: "chcemy, żeby PiS rządził dalej dwa lata", a ja uważam, że jeśli tak szkodzi Polsce, no to trzeba to jak najszybciej odwołać - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Dodał, iż liczy także na głosy formacji rządzącej. - Skoro mówią, że mają takie poparcie społeczne, są tak pewni swoich racji, to niech udowodnią to w wyborach - powiedział lider PSL.

Tusk: są dwa wystarczające powody, żeby ten wniosek poprzeć

- Po drugie, nawet jeśli jest tylko cień szansy - a tu jest oczywiście nawet mniej niż cień szansy, więc będzie to raczej demonstracja - ale nawet gdyby to był taki milimetr, taki miligram szansy na to, że można wcześniej odsunąć od władzy PiS, to oczywiście każdą taką sytuację trzeba wykorzystać - powiedział Tusk.