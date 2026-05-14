Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Czarzasty przyniósł do studia dokument. "To jest duża sprawa"

|
Włodzimierz Czarzasty i Monika Olejnik pokazują projekt zmienionego akt małżeństwa
Czarzasty: to jest danie życia, możliwości i szczęścia ludziom
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dwa wyroki - i sądu polskiego, i sądu zagranicznego - są spełniane. Powiem szczerze, fajniej się czuję w tej sprawie - tak Włodzimierz Czarzasty odniósł się do opracowywanego przez rząd rozporządzenia w sprawie transkrypcji zagranicznych małżeństw jednopłciowych. Marszałek Sejmu przyniósł też projekt nowego aktu do studia.

W czwartek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że Stołeczny Urząd Stanu Cywilnego dokonał pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej. Wcześniej wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przekazał, że podpisał projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktu małżeństwa par jednopłciowych.

To małżeństwo przetarło szlak. "Politycy zawsze są z tyłu tych zmian"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

To małżeństwo przetarło szlak. "Politycy zawsze są z tyłu tych zmian"

W "Kropce nad i" Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odniósł się do tego rozporządzenia. Przyniósł nawet projekt nowego aktu do studia.

Włodzimierz Czarzasty i Monika Olejnik pokazują projekt zmienionego aktu małżeństwa
Włodzimierz Czarzasty i Monika Olejnik pokazują projekt zmienionego aktu małżeństwa
Źródło zdjęcia: TVN24

- Pan wicepremier [Krzysztof] Gawkowski to zaakceptował. Czekamy już właściwie z wielką przyjaźnią na to, co zrobi pan [Marcin] Kierwiński [szef MSWiA - red.] - powiedział Czarzasty. Jak dodał, "uważa, że jest to sukces".

- To jest danie życia, możliwości i szczęścia ludziom. Czyli jeżeli jesteś małżeństwem za granicą, to nie jest tak, że przestajesz być małżeństwem, przejeżdżając przez granicę. To jest duża sprawa - stwierdził.

Czarzasty: fajniej się czuję w tej sprawie

Dodał, że gratuluje "wszystkim tym parom", a także "naszym partnerom politycznym".

- Ten rozsądek, a nie mówię, że ktoś jest nierozsądny, przyszedł. Dwa wyroki - i sądu polskiego, i sądu zagranicznego - są spełniane. Powiem szczerze: fajniej się czuję w tej sprawie. Tak powinno być - podsumował.

Prowadząca Monika Olejnik zapytała też o dalsze kroki w tej sprawie, w tym o postulaty dotyczące adopcji dzieci przez takie pary.

Włodzimierz Czarzasty
Włodzimierz Czarzasty
Źródło zdjęcia: TVN24

- Zaznaczam, jestem politykiem socjaldemokracji. Rozmawia pani z politykiem lewicy. Nie mam nic przeciwko adopcji dzieci. Uważam, że każdy ma prawo do szczęścia. Prawo powinno być dostosowane do ludzi, którzy po prostu chcą wybrać taką drogę życia - ocenił Czarzasty. 

Premier Donald Tusk zastrzegł, że decyzja o wydaniu rozporządzenia w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych "nie będzie otwarciem możliwości adopcji przez pary jednopłciowe".

Czarzasty: jest to moment przełomowy

Marszałek Sejmu poinformował też o planach w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Przekazał, że podczas najbliższego posiedzenia Sejmu "parlamentarzyści zajmą się drugim i prawdopodobnie trzecim" czytaniem ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu.

Komisja odrzuciła wniosek Konfederacji. Projekt o statusie osoby najbliższej idzie dalej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Komisja odrzuciła wniosek Konfederacji. Projekt o statusie osoby najbliższej idzie dalej

- Będziemy dawali coraz więcej praw ludziom, którzy na to zasługują. Po prostu tak powinno być - zapewnił. Dodał, że jego zdaniem "jest to moment przełomowy".

Monika Olejnik zwróciła uwagę, że na końcu drogi tej ustawy jest prezydent Karol Nawrocki i to on ostatecznie zadecyduje o jej losie. -  No i dobrze, ale jeżeli on tego nie zaakceptuje, jeżeli on tego nie podpisze, to będzie musiał powiedzieć tym ludziom w ten sposób: nie zrobię dla was tego - skwitował Czarzasty.

Dodał, że związki partnerskie to "głównie związki heteroseksualne". - Nie uciekniemy od tego. W tej chwili na ścianie zachodniej, czyli województwo lubuskie, zachodniopomorskie i dolnośląskie, 50 procent dzieci rodzi się poza małżeństwami. W związku z tym, dlaczego mamy nie dawać szczęścia ludziom, którzy stanowią taką samą rodzinę? - zapytał.

OGLĄDAJ: Włodzimierz Czarzasty
pc

Włodzimierz Czarzasty

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Włodzimierz CzarzastyMonika OlejnikKropka nad iLGBT
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
PiS
"Sami się wpakowaliśmy". Jak PiS "połyka żabę"
Marcin Złotkowski
Łukasz Pach i jego służbowe samochody
Samochody za milion, co rok nowy telefon i 240 tysięcy dodatku dla dyrektora pogotowia
Artur Węgrzynowicz
Zbigniew Ziobro
"Przecieram oczy ze zdumienia". Reakcje w PiS na sprawę Ziobry
Marcin Złotkowski
chodzenie spacer bieg nogi buty AdobeStock_99599801
Tyle kroków wystarczy, by nie wróciły kilogramy? Naukowcy wyjaśniają
Zdrowie
W garażu drukowane były plakaty Marcina Romanowskiego
Romanowski przerywa milczenie po wyjeździe Ziobry
Polska
Premiera książki "Czarnek. Biografia nieedukacyjna"
"Duże zaskoczenie". Pokazali dwa oblicza Czarnka
Polska
Statek wycieczkowy "Ambition" zacumowany w Bordeaux
Jedna osoba nie żyje, kilkadziesiąt z objawami. Kolejny wycieczkowiec z wirusem
Zdrowie
Karol Nawrocki
Ziobro w USA. Nawrocki zabrał głos
Polska
11 osób przeżyło katastrofę samolotu
Samolot spadł do oceanu. Katastrofę przeżyło 11 osób
Świat
Delta Goodrem "Eclipse" (Australia)
Faworyci nie zawiedli. Wyniki drugiego połfinału eurowizji
Tomasz-Marcin Wrona
Premier Donald Tusk rozmawiał w środę z prawniczką i aktywistką na rzecz praw człowieka Amal Clooney i aktorem Georgem Clooneyem
Premier o rozmowie z Clooneyami. Jednym zdaniem
Polska
Mieszkańcy Sielc mają dość kliniki metadonowej
Żyli spokojnie, nagle stracili poczucie bezpieczeństwa. "Pojawili się tu agresywni ludzie"
"UWAGA!"
Jolanta Sobierańska-Grenda
Przełożyli ci kolonoskopię? Ministra zdrowia ma radę. Skorzystają nieliczni
Gabriela Sieczkowska
Brigitte Macron
Dlaczego Brigitte Macron "straciła panowanie nad sobą"? Wraca incydent z samolotu
Świat
Elon Musk
Elon Musk w Pekinie. Nagrania obiegły sieć
BIZNES
Zniszczony słupek na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi
"Antyterrorystyczny" słupek nie wytrzymał spotkania z dostawczakiem
Łódź
Tom Rose i Radosław Sikorski
Sikorski spotkał się z ambasadorem USA. Jest komunikat
14 1230 konfa tk-0001
Święczkowski nie wpuścił sędziów na spotkanie z komisją z Rady Europy
Mikołaj Stępień
Most Świętokrzyski
16-latek brutalnie pobity. Trzaskowski: to uczeń jednej z naszych szkół, zapewniamy pomoc
WARSZAWA
Prace przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie odwołany
WARSZAWA
Donals Trump
Kieliszek Trumpa w Pekinie. Mały gest, duże zainteresowanie
Kuba Koprzywa
Dyrektor pogotowia w Katowicach i jego kierowca
"To nie tylko moje". Dyrektor pogotowia tłumaczy się z kontrowersyjnych wydatków
Katowice
Paweł Zalewski
Nocne telefony do prezydenta. Wiceszef MON tłumaczy
Polska
GettyImages-2275690647
Świątek dalej w grze! Decydujący set
RELACJA
Steffen Kotré
"Skandaliczna sprawa". Oburzenie po konferencji w Sejmie
Mikołaj Gątkiewicz
Robert Lewandowski i Małgorzata Tomaszewska
Robert Lewandowski na swojej studniówce. Dziennikarka TVN pokazała nagranie
Robert Lewandowski
Media: Lewandowski podjął decyzję. To tam zagra w przyszłym sezonie
EUROSPORT
Nowe ekrany akustyczne wzdłuż Trasy Łazienkowskiej
"Szary mur rozciął Saską Kępę na pół". Mieszkańcy oburzeni
Klaudia Kamieniarz
Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w Sejmie
"Jest poczucie znużenia". Lista problemów PiS
Marcin Złotkowski
Joan Collins na czerwonym dywanie w Cannes
"Wybaczcie, jeśli tym razem podkreślamy wiek". Te zdjęcia zachwyciły świat
Maciej Wacławik

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica