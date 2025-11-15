Logo strona główna
Polska

Najwyższe odznaczenie dla byłego marszałka? Deklaracja szefa PSL

15 1030 kongres psl-0002
Kosiniak Kamysz: wystąpię do prezydenta o Order Orła Białego dla Józefa Zycha
Źródło: TVN24
Panie prezydencie. Myślę, że pan słyszy te owacje - powiedział szef Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz, komentując długi aplauz, jaki rozległ się po propozycji złożenia wniosku o przyznanie najwyższego odznaczenia państwowego dla Józefa Zycha.

W sobotę po godzinie 11 w Warszawie rozpoczął się kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego. Podczas wydarzenia, oprócz wyboru nowych władz ugrupowania, uhonorowano także zasłużonych działaczy partii.

W swoim wystąpieniu przewodniczący PSL, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zaproponował szczególne wyróżnienie jednego z obecnych na sali polityków.

- Jeżeli Kongres wyrazi na to zgodę, to w imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego, jako wicepremier i minister obrony wystąpię do Prezydenta Rzeczpospolitej o nadanie Orderu Orła Białego marszałkowi Józefowi Zychowi - powiedział.

Słowa szefa ludowców spotkały się z długimi - bo trwającymi prawie dwie minuty - owacjami na stojąco.

Józef Zych na kongresie Polskiego Stronnictwa Ludowego
Józef Zych na kongresie Polskiego Stronnictwa Ludowego
Źródło: TVN24

- Nie przerywam tych braw, bo one są jak najbardziej zasłużone - skomentował z mównicy Kosiniak Kamysz.

- Panie prezydencie. Myślę, że Pan usłyszy te owacje i żadne podziały, różne strony polityczne nie staną na przeszkodzie prawdy historycznej i oddania Józefowi Zychowi jego zasług - dodał.

Nowy prezes PSL: przygotowujemy się do samodzielnego startu w wyborach
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nowy prezes PSL: przygotowujemy się do samodzielnego startu w wyborach

Kim jest Józef Zych?

Józef Zych to polski prawnik i polityk, wieloletni działacz ruchu ludowego związany z Polskim Stronnictwem Ludowym. Był posłem nieprzerwanie od 1989 do 2015 roku, z ramienia ZSL i PSL. Pełnił funkcję marszałka Sejmu II kadencji w latach 1995–1997 oraz wicemarszałka w trzech kadencjach – I, II i IV. Był także marszałkiem seniorem Sejmu V i VII kadencji.

Z wykształcenia jest doktorem nauk prawnych, a w latach 1983–1991 kierował Krajową Radą Radców Prawnych. Obecnie zasiada w Trybunale Stanu.

Order Orła Białego

Według strony prezydent.pl Order Orła Białego to najwyższy order Rzeczypospolitej, ustanowiony w 1705 roku, reaktywowany w 1921 roku. Nadawany jest za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla Rzeczypospolitej Polskiej, położone zarówno w czasie pokoju jak i w czasie wojny, najwybitniejszym Polakom oraz najwyższym rangą przedstawicielom państw obcych.

Autorka/Autor: ms

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Polskie Stronnictwo LudoweWładysław Kosiniak-KamyszPolskaSejmPrezydent RP
