Willa plus idzie na sprzedaż, ekspert o tym, czy bać się Farage, "Kobiecy Punkt Widzenia" o bezdzietności. Czwartek w TVN24+

Berek o willa plus: to było systemowe okradanie państwa Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Willa z grantów Ministerstwa Edukacji i Nauki wystawiona na sprzedaż

Jak ustalili reporterzy tvn24.pl po sygnale wysłanym na Kontakt24, pierwsza willa z programu willa plus została właśnie wystawiona na sprzedaż. Obecny właściciel nieruchomości ustalił jej cenę ofertową na ponad trzykrotnie wyższą od tej, za którą kupił budynek. Twierdzi, że poniósł wysokie koszty remontu. O tym w tekście Mateusza Mżyka, Justyny Sucheckiej i Piotra Szostaka.

Na początku 2023 roku dziennikarze tvn24.pl Justyna Suchecka i Piotr Szostak ujawnili, że ówczesny minister edukacji Przemysław Czarnek w listopadzie 2022 roku przyznał łącznie 40 milionów złotych dotacji 42 organizacjom w ramach konkursu "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania". Konkurs ten zwany jest potocznie jako willa plus właśnie ze względu na novum, które wprowadził minister Czarnek: chodzi o nieruchomości.

Pieniądze z tego programu płynęły do prawicowych organizacji pozarządowych, często bliskich PiS, i przyznawane były wyłącznie na podstawie jednoosobowych decyzji ministra Przemysława Czarnka, który ignorował negatywne opinie własnych ekspertów. Specjaliści od organizacji pozarządowych i jawności życia publicznego ostrzegali wtedy, że konkurs jest nieprzejrzysty i otwiera furtkę do nadużyć. Na ryzyko wystąpienia nieprawidłowości wskazywało też we wrześniu 2022 roku, czyli jeszcze przed przyznaniem dotacji, Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Największe kontrowersje w programie willa plus budzi fakt, że organizacje, którym przyznano publiczne pieniądze na zakup nieruchomości, po zakończeniu określonego w umowie tak zwanego okresu trwałości projektu (w zależności od organizacji jest to pięć, siedem lub 10 lat) mogą nimi swobodnie dysponować, w tym przeznaczyć na cele komercyjne lub sprzedać. W wielu przypadkach chodziło o atrakcyjne nieruchomości w prestiżowych lokalizacjach, jak dom na Saskiej Kępie w Warszawie (kwota dotacji 4,5 miliona złotych), czy posiadłość z dwoma domami, dwoma stawami i własnym lasem pod Elblągiem (kwota dotacji: 2,2 miliona złotych).

Czy Farage'a można powstrzymać?

Nieuniknione dziecko Thatcher i Blaira. Jest się kogo bać? Wiele wskazuje na to, że to Nigel Farage za kilka lat lub kilkanaście miesięcy stanie na czele brytyjskiego rządu. To efekt nie tak znowu skomplikowanych procesów zachodzących w Wielkiej Brytanii od kilkudziesięciu lat. Jakich? Czy Farage'a może ktokolwiek powstrzymać? Czy trzeba się go bać? Na te i inne pytania odpowie gość "Podcastu o zagranicy" dr Przemysław Biskup, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i wykładowca Szkoły Głównej Handlowej. Premiera o 7.00.

Tu znajdziesz wszystkie odcinki "Podcastu o zagranicy" >>>

W "Kobiecym Punkcie Widzenia" o bezdzietności

Bezdzietne kobiety powinny później przechodzić na emeryturę - petycja z takim postulatem trafiła do Pałacu Prezydenckiego. Temat bezdzietności pojawił się nie tylko na marszu niepodległości, ale też w ostatnich wypowiedziach polityków. W każdym z tych przypadków odpowiedzialności za niski poziom urodzeń szuka się po stronie kobiet.

Jaki związek z bezdzietnością ma decyzja o opiece nad psem czy kotem i czy da się zliczyć wszystkie powody o nierodzeniu dzieci? O tym Małgorzata Mielcarek porozmawia z Justyną Dżbik Kluge, dziennikarką Polskiego Radia, autorką książki "Bezdzietne z wyboru" oraz Joanną Dudzik, która takiego wyboru dokonała. Na "Kobiecy Punkt Widzenia" zapraszamy o 16.

Wszystkie odcinki "Kobiecego Punktu Widzenia" znajdziesz tutaj >>>

OGLĄDAJ: TVN24 HD