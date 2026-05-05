Polska Wiemy, kiedy Polska podpisze umowę SAFE. Ma być pierwsza w UE Mikołaj Gątkiewicz |

"Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w piątek podpiszemy umowę SAFE"

8 maja ma dojść do podpisania umowy w ramach programu zbrojeń SAFE - donoszą źródła PAP w Komisji Europejskiej. O tym terminie mówił już w weekend szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.

Tego dnia do Warszawy przylecieć mają dwaj unijni komisarze, Piotr Serafin (komisarz ds. budżetu) i Andrius Kubilius (komisarz ds. obrony i przestrzeni kosmicznej). Z polskiej strony umowę podpiszą Kosiniak-Kamysz oraz minister finansów Andrzej Domański. Jak informuje PAP, Polska będzie pierwszym członkiem UE, z którym Komisja Europejska podpisze umowę pożyczkową.

Z Warszawy Serafin i Kubilius udadzą się w piątek do Wilna. Polska i Litwa będą też prawdopodobnie pierwszymi krajami, które dostaną pieniądze z SAFE. Polska czeka na zaliczkę w wysokości ok. 6,5 mld euro.

Łącznie na podpisanie umowy pożyczkowej w ramach SAFE czeka 19 krajów UE.

