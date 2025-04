Dzieje się tak raz na jakiś czas. Tegoroczna Wielkanoc jest wyjątkowa

Bez jaj nie ma Wielkanocy. Polska Kura Wielkanocna znosi zielone jaja, nie trzeba ich malować Źródło: Maciej Mazur/Fakty TVN

Dziś obchodzimy uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego czyli Wielkanoc. To najważniejsze święto w Kościele katolickim. Prawda o przejściu Jezusa ze śmierci do życia stanowi fundament wiary chrześcijańskiej.

Kluczowe fakty: Wielkanoc jest najstarszym świętem, obchodzonym już w czasach apostolskich.

Tegoroczna Wielkanoc chrześcijan różnych obrządków wypada w tym samym terminie.

W niedzielę wierni Kościoła katolickiego obchodzą dzień Zmartwychwstania Chrystusa czyli Wielkanoc. Według ewangelistów, nastąpiło ono o świcie.

"Pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, do grobowca przyszła Maria Magdalena. Zobaczyła, że kamień zamykający jego wejście jest odsunięty. (…) Gdy to powiedziała, odwróciła się i zobaczyła stojącego Jezusa. Z początku go jednak nie rozpoznała" - opisał Jan Ewangelista.

Msza rezurekcyjna

Rankiem w Wielkanoc odprawiana jest msza rezurekcyjna z procesją. W czasie procesji kapłan niesie Najświętszy Sakrament, który wyjmowany jest uroczyście z symbolicznego Grobu Pańskiego. Inni niosą także figurę Zmartwychwstałego Chrystusa, którą umieszcza się następnie w prezbiterium. Pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa Kościół celebruje w każdą niedzielę roku liturgicznego.

Prawda o przejściu Jezusa ze śmierci do życia stanowi fundament i istotę wiary chrześcijańskiej. Wielkanoc jest najważniejszym i najstarszym świętem obchodzonym już w czasach apostolskich. Nazywana jest nową Paschą, która otwiera ludziom dostęp do życia wiecznego.

Od Wielkanocy oblicza się w Kościele katolickim kalendarz najważniejszych świąt, jak Wniebowstąpienie czy Zesłanie Ducha Świętego.

Różne obrządki, wspólny dzień świętowania

Tegoroczna Wielkanoc chrześcijan różnych obrządków wyjątkowo wypada w tym samym terminie, a dzieje się tak tylko raz na jakiś czas. Często Wielkanoc prawosławnych i innych obrządków wschodnich wypada po dniu tego święta u katolików, a różnica może być nawet pięciotygodniowa jak na przykład w ubiegłym roku. Różnica wynika z nieco innego sposobu wyliczania daty tego święta.

Koszyczek wielkanocny Źródło: PAP/Grzegorz Momot

Jeszcze w sobotę wieczorem do Polski dotarł Święty Ogień z bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Drogą lotniczą przywiozła go do kraju delegacja Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Z Warszawy trafi do cerkiewnych diecezji i parafii w kraju.

W wielu miejscach w czasie wielkanocnym pozdrawiano się słowami: "Chrystus zmartwychwstał", a druga osoba odpowiadała: "Zmartwychwstał prawdziwie". W Kościele prawosławnym zwyczaj ten panuje do dziś.