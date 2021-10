Rafał Ziemkiewicz wypuszczony po zatrzymaniu przez straż graniczną na lotnisku w Londynie. Rzecznik MSZ: oczekuje na samolot do Warszawy

Publicysta Rafał Ziemkiewicz został zatrzymany przez brytyjską straż graniczną na lotnisku w Londynie - podał w sobotę portal "Do Rzeczy". Informację tę potwierdziła Polska Agencja Prasowa w ambasadzie RP w brytyjskiej stolicy. Po godzinie 18 mecenas Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris, przekazał w mediach społecznościowych, że publicystę "właśnie wypuszczono". Rzecznik polskiego MSZ podał, że "Ziemkiewicz oczekuje na samolot do Warszawy".

W sobotę portal "Do Rzeczy" poinformował, że "Rafał Ziemkiewicz został zatrzymany na lotnisku Heathrow przy przejściu granicznym". "Publicysta 'Do Rzeczy' wylądował dzisiaj w Wielkiej Brytanii, gdzie towarzyszył córce, która miała rozpocząć naukę w Oxfordzie" - czytamy na stronie portalu.

Portal podał, że publicysta "przez kilka godzin miał być trzymany na lotnisku, a następnie zaprowadzono (go) do pokoju przesłuchań, gdzie pobrano odciski palców i wykonano zdjęcia". "Żona publicysty podkreśla, że służby nie podały powodu, dla którego dokonano aresztowania. Ziemkiewiczowi odebrano ponadto telefon oraz dokumenty, jakie miał przy sobie" - czytamy dalej.

PAP: pracownicy konsulatu RP w Londynie są w kontakcie z Ziemkiewiczem

Prezes Ordo Iuris: Właśnie wypuszczono Ziemkiewicza. Skandaliczna odmowa wstępu do UK będzie wyjaśniana

Po godzinie 18 prezes instytutu Ordo Iuris mecenas Jerzy Kwaśniewski napisał na Twitterze, że "właśnie wypuszczono" Ziemkiewicza. Dodał, że dziennikarz "o 18:00 rusza do Polski" (w Polsce to godzina 19. - przyp. red.). "Skandaliczna odmowa wstępu do UK będzie wyjaśniana. Zapewne wynika z rażąco błędnej oceny RAZ" - czytamy we wpisie.