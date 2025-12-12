Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Czym jest wypalenie zawodowe? Jak sobie poradzić ze stresem w święta? Weekend w TVN24+

Wypelenie zawodowe
spaleni
TVN24+ przygotował na ten weekend szereg propozycji. W reportażu Joanny Stempień o wypaleniu zawodowym, które może dotknąć każdego - bez względu na wiek i zawód. Piotr Jacoń rozmawiał z polską pionierką mody Grażyną Hase. Natomiast w podcaście "Mamy Temat" Maria Mikołajewska i Karolina Bałuc porozmawiają o tej drugiej stronie świąt - stresie i przepracowaniu - i jak sobie z tym poradzić.

Oto, co dla państwa przygotowaliśmy:

Sobota

6:00 "Spaleni przez pracę" To nie jest zwykłe zmęczenie po ciężkim dniu pracy. To nie jest lenistwo. Wypalenie zawodowe czai się w wielu firmach, przedsiębiorstwach i instytucjach. - Jest realnym problemem, z którym zmagają się i pracownicy, i pracodawcy. Może dotknąć każdego, niezależnie od wykonywanego zawodu. Z wypaleniem zmagają się zarówno te osoby, które zarabiają przeciętnie, jak i te, które zarabiają bardzo dużo. O pracy, która jest koszmarem prowadzącym do bezsenności. O pracy, która spala na popiół - w reportażu Joanny Stempień.

CZYTAJ TEŻ: Zaczynają karierę i mają dość. "To nie ma nic wspólnego z lenistwem"

7:00 Podcast - "Szczyt Europy" Zapraszają Beata Płomecka i Maciej Sokołowski. 10:00 "Horyzont" Zaprasza Jacek Stawiski.

Niedziela

5:00 "Piotr Jacoń. Bez polityki" Rozmowa z projektantką mody i modelką Grażyną Hase. 

7:00 Podcast - "Mamy Temat" Pierniczki, choinka, kolędy i rodzinna atmosfera... Dyskusje o polityce i niechciane całusy od dalekich krewnych. To elementy świąt w wielu domach. Dzieci są w centrum wydarzeń - bo dla kogo, jeśli nie dla nich, jest "szukanie Mikołaja", zadania od elfów i przygotowana przez rodziców magia? Co zrobić, jeśli - w ferworze przygotowań - oddalamy się od radości świąt i wcale nie czujemy się jak w reklamie? Do wysłuchania podcastu zapraszają Maria Mikołajewska i Karolina Bałuc.

8:00 "Wojskowy śmigłowiec nad Tatrami" Reportaż Artura Molędy.

17:00 "Żołnierze bez twarzy – zagraniczni najemnicy Rosji" Film dokumentalny.

Poniedziałek

7:00 Podcast - "Wywiad medyczny"

Joanna Kryńska rozmawia z gastrolożką Martą Osiewicz.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: aaw/akr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
TVN24MediaTelewizjaRozrywka
Czytaj także:
Mroźna noc
W części kraju noc będzie mroźna
METEO
euro pln pieniadze banknoty shutterstock_2117789045
Jest decyzja w sprawie zmian w polskim KPO
BIZNES
Szlachetna Paczka
Ostatni moment na wsparcie Szlachetnej Paczki. Zostało mniej niż 100 rodzin
Polska
Muzeum Literatury w Warszawie
Wątpliwy konkurs. Ministra nie zgadza się na dyrektorkę-radną
WARSZAWA
shutterstock_2260105509
Ogromna kara dla wielkiej sieci handlowej. Jest decyzja sądu
BIZNES
imageTitle
Jeanmonnot wygrała w Hochfilzen. Polki do poprawy
EUROSPORT
imageTitle
Skandynawowie zdominowali rywalizację sztafet w Davos
EUROSPORT
Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze
Sędziowie, którzy wydali nakaz aresztowania Putina, skazani w Moskwie. Wśród nich Polak
Świat
Jarosław Kaczyński
Kaczyński "miał nadzieję", że Morawiecki się pojawi. Były premier jest na Podkarpaciu
Polska
Jarosław Kaczyński przed siedzibą PiS
Spotkanie kierownictwa PiS na Nowogrodzkiej. Kaczyński radzi przeczytać pewną książkę
Polska
Szymon Hołownia
Hołownia "ma plan na starość". "Komisarzem nie zostanę"
Polska
Na komisariacie doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni
Incydent na komisariacie. "Doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni"
WARSZAWA
Hulajnogi
Dwa razy więcej wypadków, ofiar też
Bartosz Żurawicz
shutterstock_2599014531
Oszukują system, robiąc miny. Duże kłopoty z zakazem
BIZNES
"Kondom Trumpa"
Prezerwatywy z podobizną Trumpa. Ujawnili nowe zdjęcia z kolekcji Epsteina
Świat
Przywrócona przyczepa w obiekcie "Christmas in Color"
Zniszczył świąteczne dekoracje i przewrócił przyczepę
METEO
29 min
pap_20251107_1P3 (1)
Premiera"Tusk był wściekły. Czarzasty i Kosiniak musieli go wręcz trzymać, żeby czegoś nie powiedział"
Czarno na białym
Atak pseudokibiców na trasie S8
Nagranie ataku kiboli. Zarzuty dla uczestników, funkcjonariuszka zawieszona
WARSZAWA
Wołodymyr Zełenski
"Rzeczywistość mówi sama za siebie". Zełenski na froncie
Świat
imageTitle
Czerwona kartka w Klingenthalu. To pierwsza w historii skoków
EUROSPORT
imageTitle
Maruyama najlepsza w Klingenthalu. Dobry występ Twardosz
EUROSPORT
shutterstock_2690171729_1
"Nagłe i masowe wycofanie się przewoźnika". Chaos na kolei
BIZNES
Magda Umer
"Mądrość, elegancja, talent i empatia"
Kultura i styl
Kibice Legii na wyjazdowym meczu z Noah w Lidze Konferencji
Awantura w Erywaniu. Aresztowano kibiców Legii
EUROSPORT
Węgry. Maltretowanie w ośrodku dla nieletnich
Skandal na Węgrzech. Rząd zmuszony do reakcji
Świat
shutterstock_203417077
Upadłość znanej spółki. Zgłosiły się tysiące klientów
BIZNES
80-latek jechał pod prąd na rondzie Rataje
80-latek wjechał pod prąd na rondo. Nagranie
Poznań
"Jasmine", reż. Cem Özüduru (2025)
Co warto obejrzeć w weekend? Nowości HBO Max
Kultura i styl
Na S8 wywróciła się przyczepka z końmi (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie na S8, jedna osoba ranna
WARSZAWA
Pijana matka miała pod opieką małe dziecko (zdjęcie ilustracyjne)
Pomoc potrzebna jeszcze przed osiemnastką. A problem będzie narastał
Zdrowie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica