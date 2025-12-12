Czym jest wypalenie zawodowe? Jak sobie poradzić ze stresem w święta? Weekend w TVN24+

spaleni

Oto, co dla państwa przygotowaliśmy:

Sobota

6:00 "Spaleni przez pracę" To nie jest zwykłe zmęczenie po ciężkim dniu pracy. To nie jest lenistwo. Wypalenie zawodowe czai się w wielu firmach, przedsiębiorstwach i instytucjach. - Jest realnym problemem, z którym zmagają się i pracownicy, i pracodawcy. Może dotknąć każdego, niezależnie od wykonywanego zawodu. Z wypaleniem zmagają się zarówno te osoby, które zarabiają przeciętnie, jak i te, które zarabiają bardzo dużo. O pracy, która jest koszmarem prowadzącym do bezsenności. O pracy, która spala na popiół - w reportażu Joanny Stempień.

7:00 Podcast - "Szczyt Europy" Zapraszają Beata Płomecka i Maciej Sokołowski. 10:00 "Horyzont" Zaprasza Jacek Stawiski.

Niedziela

5:00 "Piotr Jacoń. Bez polityki" Rozmowa z projektantką mody i modelką Grażyną Hase.

7:00 Podcast - "Mamy Temat" Pierniczki, choinka, kolędy i rodzinna atmosfera... Dyskusje o polityce i niechciane całusy od dalekich krewnych. To elementy świąt w wielu domach. Dzieci są w centrum wydarzeń - bo dla kogo, jeśli nie dla nich, jest "szukanie Mikołaja", zadania od elfów i przygotowana przez rodziców magia? Co zrobić, jeśli - w ferworze przygotowań - oddalamy się od radości świąt i wcale nie czujemy się jak w reklamie? Do wysłuchania podcastu zapraszają Maria Mikołajewska i Karolina Bałuc.

8:00 "Wojskowy śmigłowiec nad Tatrami" Reportaż Artura Molędy.

17:00 "Żołnierze bez twarzy – zagraniczni najemnicy Rosji" Film dokumentalny.

Poniedziałek

7:00 Podcast - "Wywiad medyczny"

Joanna Kryńska rozmawia z gastrolożką Martą Osiewicz.

