Protest przed komendą w Warszawie. Zastępca RPO: doszło do bardzo poważnych naruszeń

"Jedna osoba została zatrzymana za naruszenie nietykalności policjanta" - przekazała policja. Pytany o to zatrzymanie rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak powiedział, że "osoba, która została zatrzymana w związku z naruszeniem nietykalności, to fotoreporterka". Była to Agata Grzybowska z agencji RATS. - W momencie zatrzymania policjanci nie wiedzieli, że jest fotoreporterką - powiedział później w TVN24 rzecznik komendanta głównego policji insp. Mariusz Ciarka.

Doszło do "bardzo poważnych naruszeń"

- Procedura była zgodna z przepisami, więc co do samej procedury na komisariacie nie mogę wnosić żadnych zastrzeżeń. Natomiast wyłapywanie młodzieży i to, co się działo w samochodach dowożących, tam były jednak bardzo poważne naruszenia i dlatego będziemy analizowali każdy przypadek – dodała Hanna Machińska.