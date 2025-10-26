Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Politycy PiS próbowali wejść na konwencję KO. "Chcieli posłuchać mądrych osób"

Politycy PiS chcieli wejść na konwencję KO
Warszawa. Politycy PiS chcieli wejść na konwencję KO. Przynieśli sto konkretów
Źródło: TVN24
Trzech polityków PiS - Tobiasz Bocheński, Mateusz Kurzejewski i Jan Kanthak - chciało w niedzielę (26 października) w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie wejść na konwencję Koalicji Obywatelskiej. Mieli ze sobą 100 konkretów, o których dwa lata temu mówił w kampanii wyborczej premier Donald Tusk. Senator KO Krzysztof Kwiatkowski, komentował z przekąsem, że politycy PiS chcieli widocznie posłuchać trochę mądrzejszych od siebie, bo na konwencji PiS w Katowicach można było słuchać "jedynie głupot i dyrdymałów".

- Pan jest decyzyjny? Możemy pana poprosić? Pana w okularach? Chcieliśmy tylko przekazać sto konkretów, żeby dyskusja była na temat stu konkretów. Jest taka możliwość? Może pan przekazać dla pana premiera? – pytał Mateusz Kurzejewski.

Nasz reporter nagrał moment, jak Kurzejewski w niedzielę (26 października) próbował w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie wejść na trwającą tam konwencję KO. Towarzyszyło mu jeszcze dwóch innych polityków PiS - Jan Kanthak oraz Tobiasz Bocheński. Ten ostatni mówił, że chciałby podyskutować z premierem Donaldem Tuskiem. Ostatecznie politycy nie zostali wpuszczeni. Wręczyli jednak kartki, na których było 100 konkretów, z prośbą o przekazanie "osobom decyzyjnym".

Politycy PiS chcieli wejść na konwencję KO
Politycy PiS chcieli wejść na konwencję KO
Źródło: TVN24

Tusk stwierdził, że zrobił jedną trzecią tego, co obiecał

Donald Tusk zapowiadał realizację stu konkretów dwa lata temu w kampanii wyborczej. Teraz jest krytykowany za to, że jak dotąd nie udało się ich wszystkich zrealizować. 15 października 2025 roku, czyli w drugą rocznicę wyborów, premier mówił na spotkaniu z mieszkańcami Piotrkowa Trybunalskiego, że jego ugrupowanie otrzymało w wyborach "niecałe 31 proc. głosów", więc "zrobił jedną trzecią z tego, co obiecał".

- Chyba uczciwy rachunek. Kiedy mówiłem przed 15 października, także tutaj, w Piotrkowie: "Głosujcie na mnie. Będę miał władzę, zrobię te 100 rzeczy". I gdybym miał 100 proc. władzy, byłoby te 100 rzeczy - stwierdził.

Tusk zapewnił, że rząd krok po kroku będzie podejmować kolejne działania, a w razie potrzeby w planach wprowadzane będą niezbędne zmiany, tak jak ma to miejsce w resorcie sprawiedliwości.

Pytali, czy "chociaż te 31 procent będzie wykonane"

Politycy PiS, którzy chcieli wejść na konwencję KO nawiązywali do słów Tuska z Piotrkowa Trybunalskiego. Jak stwierdził wspomniany Mateusz Kurzejewski, „Polacy chcą wiedzieć, czy chociaż te 31 procent będzie wykonane”.

Kiedy politycy PiS opuścili już Centrum Nauki Kopernik prosili naszego reportera, aby odnotował, że na sobotnią konwencję programową PiS w Katowicach mógł wejść "każdy z ulicy, bez żadnej rejestracji". Gdy nasz reporter zauważył, że na konwencji PiS nie było polityków KO, Mateusz Kurzejewski stwierdził, że "gdyby chcieli, to mogliby przyjść".

Kwiatkowski stwierdził, że politycy PiS zmęczyli się już słuchaniem prezesa

Senator KO Krzysztof Kwiatkowski, komentując przed kamerą TVN24 zachowanie polityków PiS, stwierdził z przekąsem, że wie dlaczego chcieli wejść na konwencję KO.

kwiatek
Krzysztof Kwiatkowski o politykach PiS: wreszcie chcieli posłuchać mądrych osób, zmęczyli się już słuchaniem prezesa
Źródło: TVN24

- Wreszcie chcieli posłuchać mądrych osób, zmęczyli się już słuchaniem prezesa, że wrogiem jest Bruksela i nasi sąsiedzi na Zachodzie, a Wschód jak rozumiem to oaza miodem i mlekiem płynąca - powiedział.

Odniósł się tym samym do słów Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził podczas katowickiej konwencji, że "Niemcy chcą nam zabrać państwo. Francuzi razem z nimi - nie wiem dlaczego, ale tak. Biurokracja europejska, no pali się aż do tego. Amerykanie nie".

- Chciałem tę grupkę posłów PiS pochwalić, bo wykazali się odwagą, udowadniając, że w Katowicach można było słuchać jedynie głupot i dyrdymałów. Chcieli posłuchać trochę mądrzejszych od siebie. To dobry prognostyk – skomentował Krzysztof Kwiatkowski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dwa lata od wyborów, awantura na komisji, projekt o związkach partnerskich

Dwa lata od wyborów, awantura na komisji, projekt o związkach partnerskich

TO WARTO WIEDZIEĆ
Dwa lata po wyborach, młodzi uciekają "ku czemuś, co brzmi świeżo"

Dwa lata po wyborach, młodzi uciekają "ku czemuś, co brzmi świeżo"

Niedziela jest drugim dniem konwencji KO

Niedziela jest drugim dniem konwencji KO. W sobotę ogłoszono połączenie Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polska w jedną partię pod nazwą Koalicja Obywatelska. Niedziela została natomiast przeznaczona na część programową. Otworzył ją prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Zebrani, pod hasłem "Demokracja równych szans", dyskutowali o wyzwaniach m.in. w dziedzinie bezpieczeństwa, konkurencyjności gospodarki czy energetyki jądrowej.

Podczas swojego wystąpienia Trzaskowski podkreślił, że Polska "odniosła niesamowity sukces".

- Dogoniliśmy państwa, które kiedyś były poza naszym zasięgiem, rozwijamy się niesamowicie szybko i absolutnie dzisiaj gramy w pierwszej lidze w Unii Europejskiej. To jest dla nas wszystkich najważniejsze: nic o nas bez nas. Dzisiaj właściwie trudno sobie wyobrazić taką decyzję, która mogłaby być podjęta bez Polski, właściwie w każdym obszarze wszyscy w Unii Europejskiej, ale również na świecie, pytają się o stanowisko Polski, dlatego, że pokazaliśmy, że nasza polityka jest efektywna i że mamy wpływ na rzeczywistość - ocenił.

Trzaskowski: Polsce potrzebny jest skok w przyszłość

Zdaniem Trzaskowskiego dzisiaj Polsce potrzebny jest "skok w przyszłość", ponieważ w najbliższych latach rozstrzygnie się, czy Polska będzie wzmacniała swój potencjał i swoją rolę w Unii Europejskiej i na świecie i czy jej głos będzie nie tylko słyszany, ale też wpływowy.

- Nasi konkurenci - PiS - upatrują głównych problemów w Europie Zachodniej i szukają wrogów we Francji i w Niemczech. Natomiast my jesteśmy absolutnie przekonani, że to jest właśnie ten moment, w którym musimy współpracować, to jest ten moment, w którym musimy zmieniać oblicze Unii Europejskiej - zastrzegł.

OGLĄDAJ: Tusk: powstanie w Polce Centrum Operacji Satelitarnych
Tusk

Tusk: powstanie w Polce Centrum Operacji Satelitarnych
NA ŻYWO

Tusk
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tm/tok

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
PolitykaPrawo i SprawiedliwośćKoalicja Obywatelska
Czytaj także:
Kira Sukhoboichenko z nagrodą Mazowieckiego
Hejt po nominacji na Warszawiankę Roku. "Robię dużo dla Warszawy, lubię tu wracać"
Svitlana Kucherenko
53-letni mężczyzna zginął na miejscu
Motocyklista zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Nie żyje
Szczecin
EN_01657660_1204 (1)
Kurdyjscy bojownicy opuścili Turcję
Świat
TGV, francuski pociąg dużych prędkości (zdjęcie poglądowe)
Nagrała próbę gwałtu w pociągu pod Paryżem. Zatrzymano podejrzanego
Świat
Tusk
Tusk o nowej inwestycji. "Decyzja zapadła dzisiaj"
BIZNES
Policyjne śmigłowce Bell 407-GXi dostarczyły serce i wątrobę dla pacjentów czekających na pilne operacje
Policyjne śmigłowce w akcji. Lotnicy dostarczyli organy do przeszczepu
Rzeszów
Karol Nawrocki
Co dalej z reformą sądownictwa? "Prezydent przedstawi kolejne ustawy"
Polska
Zamknięte lotnisko we Wrocławiu
Lotnisko we Wrocławiu zamknięte na ponad miesiąc
BIZNES
imageTitle
Ku rozpaczy miejscowych kibiców o tytuł zagra Trump
EUROSPORT
Silny wiatr
Silny wiatr w Polsce. Alarmy dla kolejnych regionów
METEO
pap_20210217_1HC
Aktorka "nie czuje się bezpiecznie". Mówi o widzach, którzy "nie mieli skrupułów"
Trójmiasto
Pogoda na 16 dni. Wyraźna anomalia na początku listopada
Wyraźna anomalia na początku listopada
METEO
imageTitle
Wykorzystał rzut karny i od razu poprosił o zmianę
EUROSPORT
Timothy Mellon
Anonimowo przekazał ogromną darowiznę. Podano, kim jest
BIZNES
imageTitle
Chcą wykonać zakazaną ewolucję. "Uważał, że to zbyt niebezpieczne"
EUROSPORT
Burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka rzucał rzutkami do darta w flagę Niemiec
Burmistrz celował w planszę w barwach niemieckiej flagi. "Dalekie od dobrego smaku"
Kraków
Potrącenie dzieci w Nowym Dworze Mazowieckim
Potrącił dwie dziewczynki na przejściu dla pieszych
WARSZAWA
Luwr
Zatrzymania po grabieży w Luwrze. Prokurator "bardzo ubolewa" nad przeciekami
Świat
Park McKenna
Tragedia na jarmarku halloweenowym. Ofiara śmiertelna, są ranni
METEO
pap_20251018_2GQ (1)
Operacja przeciwko imigrantom w Chicago. Media: zatrzymano dwóch Polaków
Świat
imageTitle
Vardy z pierwszym trafieniem w Serie A. Powrót Zalewskiego
EUROSPORT
imageTitle
Wyjątkowa inauguracja Vuelta a Espana 2026. Trasa jak w F1
EUROSPORT
Śmigłowce służb nad Warszawą
Śmigłowce wojskowe i ratownicze nad Warszawą
WARSZAWA
Donald Trump
Reklama zirytowała Trumpa. Ale według mediów nie to było powodem zerwania rozmów
BIZNES
Jeleń na szkolnym podwórku w USA
Miały zaczynać się lekcje, nagle pojawił się on
METEO
imageTitle
Polski talent twardo stąpa po ziemi. "Jest trochę do poprawy"
EUROSPORT
June Lockhart
Nie żyje June Lockhart. Aktorka miała 100 lat
Kultura i styl
Caleb Landry Jones
Na planie ciągle pytał, "kim ja jestem". "Żona mówiła: człowieku, nie uczysz się tekstu"
Tomasz-Marcin Wrona
imageTitle
Odwróciła losy spotkania. Polka z tytułem w Kantonie
EUROSPORT
Dwie kolizje w Piasecznie
Spowodował dwie kolizje, on i pasażerowie uciekli
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica