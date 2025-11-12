Lekcja od ministra Żurka. "Żeby nie zrobić sobie krzywdy i był dobry efekt"

Żurek komentuje oświadczenie prezydenta o odmowie nominacji 46 sędziów Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek zamieścił w środę wieczorem nagranie w serwisie X, na którym wystąpił z siekierą przed pniem, na którym ustawił kawałek drewna. - Moi drodzy, dzisiaj się pouczymy, jak dobrze porąbać drewno, tak żeby nie zrobić sobie krzywdy i żeby był dobry efekt - powiedział.

Jak podkreślił, "siekiera to podstawa", tak samo jak "dobry sprzęt, dobry, równo ustawiony pniak i równo pocięte klocuszki" drewna. Dodał, że potrzebne jest też "trochę siły i odrobina wytrwałości".

Waldemar Żurek świętuje Światowy Dzień Drwala

Następnie Żurek odsunął się kawałek od drewna i rozłupał je siekierą na dwie części. - No i poszło. Gdzie drwa rąbią, tam drzazgi lecą - stwierdził. W dalszej kolejności widać, jak szef resortu sprawiedliwości rozłupuje drewno na jeszcze mniejsze części.

Wpis opatrzył komentarzem: "Pozdrowienia dla wszystkich drwali, dziś nasze święto! 12 listopada to Światowy Dzień Drwala".

Pozdrowienia dla Wszystkich drwali, dziś nasze święto!



12 listopada to Światowy Dzień Drwala 🪓 pic.twitter.com/aoQPgsGRHd — Waldemar Żurek (@w_zurek) November 12, 2025 Rozwiń

Waldemar Żurek przed studiami prawniczymi na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie ukończył Technikum Leśne w Brynku w województwie śląskim.

OGLĄDAJ: "Ludzie wiedzą, że będę gryzł trawę" Zobacz cały materiał