Lekcja od ministra Żurka. "Żeby nie zrobić sobie krzywdy i był dobry efekt"

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek zamieścił w środę wieczorem nagranie w serwisie X, na którym wystąpił z siekierą przed pniem, na którym ustawił kawałek drewna. - Moi drodzy, dzisiaj się pouczymy, jak dobrze porąbać drewno, tak żeby nie zrobić sobie krzywdy i żeby był dobry efekt - powiedział.
Jak podkreślił, "siekiera to podstawa", tak samo jak "dobry sprzęt, dobry, równo ustawiony pniak i równo pocięte klocuszki" drewna. Dodał, że potrzebne jest też "trochę siły i odrobina wytrwałości".
Waldemar Żurek świętuje Światowy Dzień Drwala
Następnie Żurek odsunął się kawałek od drewna i rozłupał je siekierą na dwie części. - No i poszło. Gdzie drwa rąbią, tam drzazgi lecą - stwierdził. W dalszej kolejności widać, jak szef resortu sprawiedliwości rozłupuje drewno na jeszcze mniejsze części.
Wpis opatrzył komentarzem: "Pozdrowienia dla wszystkich drwali, dziś nasze święto! 12 listopada to Światowy Dzień Drwala".
Waldemar Żurek przed studiami prawniczymi na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie ukończył Technikum Leśne w Brynku w województwie śląskim.
Autorka/Autor: sz/kg
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: x.com/@w_zurek