Polska

Waldemar Żurek pokazał projekt ustawy praworządnościowej. Apeluje do prezydenta

Waldemar Żurek
Waldemar Żurek przedstawił projekt ustawy o praworządności
Źródło: TVN24
Projekt ustawy praworządnościowej prawdopodobnie w przyszłym tygodniu trafi do wykazu Rady Ministrów - poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dokument dotyczy skutków uchwał Krajowej Rady Sądownictwa podjętych w latach 2018-2025 i ma mieć "charakter naprawdę kompromisowy".

W czwartek Waldemar Żurek przedstawił na konferencji prasowej zapowiadany projekt tak zwanej ustawy praworządnościowej, który - jak przekazał - "prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu trafi do wykazu Rady Ministrów".

Projekt nosi tytuł: "Ustawa o przywróceniu prawa do niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego na podstawie prawa przez uregulowanie skutków uchwał Krajowej Rady Sądownictwa podjętych w latach 2018-2025".

Żurek zapewnił, że jest on zgodny z Konstytucją RP i prawem UE oraz uwzględnia stanowisko Komisji Weneckiej. - Chcemy jak najszybciej przywrócić prawidłowe działanie wymiaru sprawiedliwości - powiedział.

Szef MS "zaapelował jednocześnie do prezydenta Karola Nawrockiego i jego doradców, aby bardzo uważnie przyjrzeli się zapisom tej ustawy, bo ona ma charakter naprawdę kompromisowy". - Jest to naprawdę przemyślany akt prawny, który zawiera szereg różnych uregulowań i on stabilizuje sytuację w wymiarze sprawiedliwości, jak i ratuje nasz budżet - oświadczył.

Waldemar Żurek
Waldemar Żurek
Źródło: PAP/Paweł Supernak

Żurek: nie będzie stosów dla czarownic

Jak przekazał Żurek, "tą ustawą likwidujemy ryzyko odszkodowań z tytułu orzekania przez neosędziów i mówimy tutaj oczywiście o Sądzie Najwyższym". - Ustawa oczywiście dotyka także neosędziów w sądach powszechnych, bo wiemy, że to jest również problem - zaznaczył.

Zapewnił jednak, że "nie będzie stosów dla czarownic" i problem związany z neosędziami resort chce rozwiązać w sposób zbiorowy. - Jeżeli będziemy dokonywać indywidualnej oceny każdego neosędziego, to (...) wymiar sprawiedliwości zajmie się tylko sobą i nie będzie czasu na sądzenie spraw obywateli. Jest to po prostu niewykonalne - ocenił.

- Chcemy tą ustawą pokazać kompromis, bo nam zależy, by ona została podpisana, a nie wyrzucona do kosza przez pana prezydenta. Jeżeli zostanie wyrzucona do kosza, to wtedy odpowiedzialność za to nie spadnie na nas - ocenił minister.

Żurek wnioskuje o odsunięcie neosędziów. Wskazał sześć nazwisk

Żurek wnioskuje o odsunięcie neosędziów. Wskazał sześć nazwisk

Czarnek o "małpie z brzytwą" na czele resortu. Żurek odpowiada

Czarnek o "małpie z brzytwą" na czele resortu. Żurek odpowiada

Co zawiera projekt ustawy?

W trakcie konferencji Żurek przedstawił założenia ustawy:

  • Projekt jest zgodny z polską Konstytucją i prawem międzynarodowym
  • Projekt jest wykonaniem wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Wałęsa przeciwko Polsce
  • Projekt uwzględnia stanowisko Komisji Weneckiej
  • Kryzys wywołany jest uchwałami neoKRS podjętych w latach 2018-2025

Cele ustawy:

  • Przywrócenie prawa obywatela do niezależnego i bezstronnego sądu
  • Przełamanie patowej sytuacji w sądownictwie
  • Zakończenie destrukcyjnego podziału w sądownictwie
  • Podniesienie efektywności sądownictwa z korzyścią dla obywateli
  • Likwidacja ryzyka odszkodowań z tytułu orzekania przez neosędziów
  • Przywrócenie niezależnego sądownictwa w Polsce respektowanego w strukturach europejskich i otwarcie drogi do uzdrowienia KRS
pc

"Ludzie wiedzą, że będę gryzł trawę"

Autorka/Autor: kgr

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

TAGI:
Waldemar ŻurekMinisterstwo SprawiedliwościKrajowa Rada SądownictwaSpór o zmiany w sądownictwiesędziowie
