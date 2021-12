Waldemar Pawlak: Problemem PiS-u nie jest PO czy koalicja. PiS ma problem z niedopasowaniem do geopolityki

O ewentualną koalicję Polskiego Stronnictwa Ludowego z Prawem i Sprawiedliwością pytany był w "Rozmowie Piaseckiego" przewodniczący Rady Naczelnej PSL Waldemar Pawlak. Ocenił, że "PiS jest niedopasowany do geopolityki, bo awanturuje się i tym sposobem skazuje Polskę na peryferyjność". - Jeżeli awanturuje się z Unią Europejską, a więc nie potrafi zrezygnować z wątpliwych pomysłów w wymiarze sprawiedliwości, czyli nie potrafi przywrócić praworządności i nie ma środków europejskich, to jak z takim PiS-em można wchodzić w koalicję, jak oni sami się pogrążają? - mówił.

- Jeśli nie potrafi, to trzeba jasno powiedzieć, że interes Polski i polska racja stanu to być między Stanami Zjednoczonymi a Niemcami. Wtedy jesteśmy w nurcie cywilizacji zachodniej - dodał.

Pawlak na pytanie, czy inspirował go powrót Donalda Tusk do polskiej polityki, odpowiedział, że on ma "inną formułę powrotu". -Wracam do Rady Naczelnej, do środowiska, które reprezentuje ludzi bardziej osadzonych w tych działaniach w gospodarce, w terenie - dodał. - Donald Tusk wrócił na tę pierwszą linię i widzę, że tam wcale tak łatwo nie ma - powiedział.