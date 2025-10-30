Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Albo w areszcie, albo w Budapeszcie". Krótki wpis Tuska, pytanie od Sikorskiego

Donald Tusk
Adamiak o wniosku w sprawie uchylenia immunitetu Ziobrze
Źródło: TVN24
"Albo w areszcie, albo w Budapeszcie" - napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Wpis pojawił się krótko po tym, jak szef węgierskiego rządu Viktor Orban poinformował, że spotkał się tam ze Zbigniewem Ziobrą. "Jak Państwo obstawiacie, będzie azyl czy nie?" - skomentował wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski.

Premier Węgier Viktor Orban spotkał się w czwartek w Budapeszcie ze Zbigniewem Ziobrą.

"Dziś spotkałem się z byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą w Budapeszcie. Polski rząd próbuje doprowadzić do jego aresztowania. Wszystko to w sercu Europy, podczas gdy Bruksela milczy. W absurdalnych czasach żyjemy" - napisał w portalach społecznościowych Orban.

Krótko po tej informacji na platformie X pojawił się wpis premiera Donalda Tuska.

"Albo w areszcie, albo w Budapeszcie" - napisał szef rządu.

Sikorski: "Jak Państwo obstawiacie, będzie azyl czy nie?"

W sieci pojawił się też wpis wicepremiera i szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego.

"Jak Państwo obstawiacie, będzie azyl czy nie?" - napisał.

Szłapka: niedługo u Orbana będą robić spotkania klubu parlamentarnego

Do spotkania odniósł się też rzecznik rządu Adam Szłapka.

"Niedługo to spotkania klubu parlamentarnego będą robić u Orbana" - napisał na X.

Wniosek o uchylenie immunitetu i zgodę na areszt dla Zbigniewa Ziobry

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu, a także zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Ziobry.

Według prokuratury, istnieje uzasadnione podejrzenie, że były minister sprawiedliwości popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która przywłaszczyła ponad 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą". Jest wniosek wobec Ziobry 

"Założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą". Jest wniosek wobec Ziobry 

"Kierunek Budapeszt dzisiaj jest realny". To tam w ostatnich dniach był Ziobro 

"Kierunek Budapeszt dzisiaj jest realny". To tam w ostatnich dniach był Ziobro 

Ziobro opublikował we wtorek na platformie X wideo, w którym oświadczył, że przez całe życie walczył z przestępczością. Mówił między innymi, że "rozbiliśmy mafie VAT-owskie", a "setki milionów złotych trafiały z powrotem do budżetu państwa zamiast do kieszeni przestępców". - To dzięki tym środkom prokuratura mogła dzisiaj w pięknym budynku Prokuratury Krajowej zrobić konferencję prasową, a oni twierdzą, że ja te pieniądze przywłaszczyłem. To pokazuje karkołomność tych zarzutów, pokazuje determinację tej przestępczej szajki, która dzisiaj rządzi Polską - ocenił w nagraniu były minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Ziobro zapowiedział też kolejne oświadczenie w tej sprawie.

W śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości podejrzanymi są między innymi były wiceszef MS, poseł PiS Marcin Romanowski, wobec którego sąd w grudniu wydał decyzję o aresztowaniu, lecz Romanowski otrzymał azyl polityczny na Węgrzech, a także poseł PiS Dariusz Matecki, który jest jedną z osób, wobec których Prokuratura Krajowa skierowała w czwartek akt oskarżenia w tej sprawie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/tr

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Viktor OrbanWęgryDonald TuskRadosław Sikorski
Czytaj także:
Marcin Horała
Czy Horała ma sobie coś do zarzucenia w sprawie CPK? "No przepraszam, bez żartów"
Polska
imageTitle
Kolarz z drużyny Roglicza zawieszony
EUROSPORT
Do zdarzenia doszło w szkole tańca w Koszalinie
Środek odstraszający dziki rozlany w szkole tańca dla dzieci
Szczecin
Uszkodzone drzewa przy ulicy Wielickiej
Przeszła burza, połamała drzewa. Jedno raniło pieszego
WARSZAWA
Zdarzenie drogowe z udziałem motocyklisty, Warszawa
Wypadek motocyklisty. "Ogromne utrudnienia"
WARSZAWA
Burza, piorun
Gdzie jest burza? Grzmi, pada, wieje z dużą prędkością
METEO
imageTitle
Tragedia na treningu. 17-latek nie żyje
EUROSPORT
NYSE
"To moment, w którym inwestorzy przestają kupować obietnicę"
BIZNES
Thomas Rose
Nowy ambasador z wizytą w MSZ. "Witamy i życzymy dobrej misji w Polsce!"
Polska
imageTitle
Pierwszoligowiec nie pękł przed Jagiellonią
EUROSPORT
shutterstock_2346042339
Sztuczna inteligencja w sądzie: fałszywe cytaty i nieistniejące nazwiska
Deszcz, wiatr, chłód, zimno
Ogromny obszar, na którym pogoda może być groźna
METEO
G4hSnfFWoAAare-
Orban spotkał się z Ziobrą w Budapeszcie
Polska
Drzewo spadło na samochód w województwie zachodniopomorskim
Zamknięty cmentarz, powalone drzewa. Załamanie pogody w Polsce
METEO
Stos ciał na ulicach Rio de Janeiro po krwawej operacji policji
"Najkrwawsza" tego typu operacja w historii. "Przerażenie" działaniem służb
Melissa zalała na Kubie wiele domów
"Katastrofalne" to "łagodne określenie"
METEO
Wrocławskie Pola Irygacyjne – ostoja ptaków i roślin chronionych
Ostoja przyrody w mieście, za trzy lata ma być rezerwatem
Wrocław
imageTitle
Jokić wyrównał rekord wszech czasów
EUROSPORT
Zarzuty wobec rehabilitanta ze szpitala w Trzebnicy (zdjęcie ilustracyjne)
Obracali zakazanymi substancjami. Wśród zatrzymanych ksiądz i lekarz
Kraków
shutterstock_2142462129
Rosja cenzuruje sieć na Krymie. Problemy z komunikatorami
BIZNES
Kaczyński
"Rozjazd komunikacyjny" w PiS
Polska
imageTitle
Cash poluje na prestiżową nagrodę. Możesz mu pomóc
EUROSPORT
szkola klasa dzieci uczniowie shutterstock_398371210
"Sześć siedem" Słowem Roku 2025. Co powinni o nim myśleć rodzice?
Pobicie i śmierć mężczyzny w Grodzisku Mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
Nie żyje 17-latek, jest decyzja sądu w sprawie jego 13-letniego brata
Lublin
awantura
Awantura z udziałem nowej burmistrz i radnego. Oboje twierdzą, że są poszkodowani
Wrocław
Arcybiskup Józef Michalik
Arcybiskup nagle trafił do szpitala. Interweniowali kardiolodzy
Polska
"Setki nowych krzyży" na Korsyce?
FAŁSZW proteście "postawili setki nowych krzyży"? To nie bunt mieszkańców
Zuzanna Karczewska
NFZ
Dodatkowe 3,5 miliarda złotych dla NFZ. Zabiegała o to minister zdrowia
Zdrowie
Proces toczy się przed poznańskim sądem
Zabił żonę i dwie córki. Wyrok dożywocia uchylony, bo orzekał "neosędzia"
Poznań
Strzelał do dzików w Józefowie
Wśród domów jednorodzinnych strzelał do dzików. Jeden nie przeżył
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica