"Albo w areszcie, albo w Budapeszcie". Krótki wpis Tuska, pytanie od Sikorskiego

Premier Węgier Viktor Orban spotkał się w czwartek w Budapeszcie ze Zbigniewem Ziobrą.
"Dziś spotkałem się z byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą w Budapeszcie. Polski rząd próbuje doprowadzić do jego aresztowania. Wszystko to w sercu Europy, podczas gdy Bruksela milczy. W absurdalnych czasach żyjemy" - napisał w portalach społecznościowych Orban.
Krótko po tej informacji na platformie X pojawił się wpis premiera Donalda Tuska.
"Albo w areszcie, albo w Budapeszcie" - napisał szef rządu.
Sikorski: "Jak Państwo obstawiacie, będzie azyl czy nie?"
W sieci pojawił się też wpis wicepremiera i szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego.
"Jak Państwo obstawiacie, będzie azyl czy nie?" - napisał.
Szłapka: niedługo u Orbana będą robić spotkania klubu parlamentarnego
Do spotkania odniósł się też rzecznik rządu Adam Szłapka.
"Niedługo to spotkania klubu parlamentarnego będą robić u Orbana" - napisał na X.
Wniosek o uchylenie immunitetu i zgodę na areszt dla Zbigniewa Ziobry
Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu, a także zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Ziobry.
Według prokuratury, istnieje uzasadnione podejrzenie, że były minister sprawiedliwości popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która przywłaszczyła ponad 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości.
Ziobro opublikował we wtorek na platformie X wideo, w którym oświadczył, że przez całe życie walczył z przestępczością. Mówił między innymi, że "rozbiliśmy mafie VAT-owskie", a "setki milionów złotych trafiały z powrotem do budżetu państwa zamiast do kieszeni przestępców". - To dzięki tym środkom prokuratura mogła dzisiaj w pięknym budynku Prokuratury Krajowej zrobić konferencję prasową, a oni twierdzą, że ja te pieniądze przywłaszczyłem. To pokazuje karkołomność tych zarzutów, pokazuje determinację tej przestępczej szajki, która dzisiaj rządzi Polską - ocenił w nagraniu były minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Ziobro zapowiedział też kolejne oświadczenie w tej sprawie.
W śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości podejrzanymi są między innymi były wiceszef MS, poseł PiS Marcin Romanowski, wobec którego sąd w grudniu wydał decyzję o aresztowaniu, lecz Romanowski otrzymał azyl polityczny na Węgrzech, a także poseł PiS Dariusz Matecki, który jest jedną z osób, wobec których Prokuratura Krajowa skierowała w czwartek akt oskarżenia w tej sprawie.
Autorka/Autor: mjz/tr
Źródło: tvn24.pl, PAP
Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP