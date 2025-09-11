Logo strona główna
Polska

Spędziła lata w niewoli Łukaszenki. "Teraz jadę do Polski"

Pani Halina
Pani Halina: jestem Polką, nie wiem, za co ja trafiłam do więzienia Łukaszenki
Źródło: TVN24
Obywatelka Polski Halina Dzierbysz spędziła kilka lat więziona przez reżim Łukaszenki. W czwartek została uwolniona. - Teraz jadę do Polski - mówiła w rozmowie z reporterem TVN24 Maciejem Warsińskim. Jak dodała, tam czeka na nią cała rodzina.

Konwój pojazdów przewożących 52 osoby uwolnione przez białoruski reżim dotarł w czwartek do ambasady amerykańskiej w Wilnie. Na miejscu była też m.in. liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska.

Po godzinie 19 z terenu ambasady wyszła grupa uwolnionych opozycjonistów białoruskich. Była wśród nich obywatelka Polski Halina Dzierbysz, uwolniona po kilku latach w niewoli reżimu Łukaszenki. Rozmawiał z nią nasz reporter Maciej Warsiński.

- Teraz jadę do Polski. Jestem Polką - powiedziała. Dodała, że w Polsce czeka na nią cała rodzina. Jak powiedziała, gdyby nie została uwolniona, to mogłaby spędzić za kratkami jeszcze 14 lat.

Pani Halina
Pani Halina
Źródło: TVN24

Kobieta przyznała, że nie wie, za co trafiła do więzienia Łukaszenki. Tłumaczyła, że została skazana za czyny, które miały "zagrażać państwowości białoruskiej". Jak opowiadała, zbierała podpisy poparcia pod kandydaturami na prezydenta w wyborach prezydenckich, a ponieważ były to kandydatury polityków opozycji, to trafiła do więzienia. Dzierbisz przed wyrokiem działała w polskich i białoruskich organizacjach społecznych.

Wysłannik Donalda Trumpa wynegocjował uwolnienie więźniów

Dzięki amerykańskim negocjacjom uwolniono 52 więźniów, 38 obywateli Białorusi i 14 obcokrajowców. W tej grupie znalazło się troje Polaków - pani Halina i dwóch, którzy już udali się do Polski.

Władze Stanów Zjednoczonych chcą przywrócić działalność amerykańskiej ambasady w Mińsku. Krótko przed informacją o uwolnieniu 52 więźniów politycznych media podały, że John Coale, wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa, spotkał się z przywódcą Białorusi Alaksandrem Łukaszenką.

Podczas spotkania z liderem Białorusi Alaksandrem Łukaszenką wysłannik Trumpa miał również rozmawiać o ewentualnym spotkaniu obu przywódców. Coale przekazał, że USA zdjęły sankcje z białoruskich linii lotniczych.

pc

Andrzej Poczobut - więzień Łukaszenki

Autorka/Autor: fil/kg

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Białoruś Alaksandr Łukaszenka Prawa człowieka Litwa Polityka zagraniczna USA Donald Trump
