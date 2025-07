Piracka jazda Źródło: X

W ostatni weekend media społecznościowe obiegło nagranie z samochodu, którego kierowca pędził nawet 175 kilometrów na godzinę w terenie zabudowanym. Z wpisów na platformie X wynika, że wideo pierwotnie opublikował na Instagramie kolega kierowcy i oznaczył go we wpisie. W samochodzie, jak widzimy i słyszymy w nagraniu, jest co najmniej trzech mężczyzn: kierowca i dwaj pasażerowie - ten siedzący z tyłu nagrywa. Słychać, że dobrze się bawią.

Brawurowa jazda i jej konsekwencje

Policja alarmuje, że nadmierna prędkość jest główną przyczyną wypadków. A na polskich drogach praktycznie każdego dnia giną ludzie. W ostatni weekend w wypadkach drogowych życie straciło 11 osób. Tydzień wcześniej - 7. Z gromadzonych przez policję statystyk wynika, że od początku lipca nie było dnia, w którym liczba rannych w wypadkach spadłaby poniżej 50.

Dlaczego kierowcy wciskają zbyt mocno pedał gazu i do tego chwalą się tym w internecie? Co zrobić, aby zadbać o bezpieczeństwo na drogach? Czy należy zmienić sposób szkolenia przyszłych kierowców, a może mandaty powinny być wyższe? To tylko wybrane zagadnienia, które poruszą eksperci podczas "Debaty+" w TVN24+.

"Debata+" w TVN24+

W debacie, którą poprowadzi Dagmara Kaczmarek-Szałkow, udział wezmą: Leszek Wieciech (wiceprezes Zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego), Łukasz Byśkiniewicz (tvn turbo, kierowca rajdowy), Janusz Popiel (Alter Ego - Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach) i Maria Dąbrowska-Lorenc (Kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Instytucie Transportu Samochodowego).

Start dziennikarskiej debaty już w środę, o godzinie 15. Rozmowę będzie można śledzić w TVN24+.