Projekt był zapowiadany już od wielu miesięcy, ale w koalicji rządzącej nie było porozumienia co do jego szczegółowych zapisów. Nieprzekonane było i nadal jest Polskie Stronnictwo Ludowe , które opowiada się m.in. przeciwko zapisom o przysposobieniu dzieci, czego w projekcie nie ma. PSL przygotowuje projekt ustawy o statusie osoby najbliższej, który ma być odpowiedzią na ten dotyczący związków partnerskich.

Zgorzelski: to nie jest ustawa rządowa

Podkreślał, że ustawa "nie jest uzgodniona, bo gdyby była uzgodniona, to ona by się nazywała ustawa rządowa". - To jest ustawa, którą zgłosiła pani minister Kotula i obwieściła, niezgodnie z prawdą, że jest to ustawa rządowa - kontynuował.