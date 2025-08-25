Po wecie "milion osób nie wie, czy za miesiąc ich pobyt będzie legalny"

Łoboda: ponad milion osób nie wie, czy za miesiąc ich pobyt będzie legalny Źródło: TVN24

Prezydent Karol Nawrocki nie podpisał nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, która przedłużała ochronę tymczasową udzielaną obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną do 4 marca 2026 roku. Nawrocki swoją decyzję o zawetowaniu nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy motywował w poniedziałek między innymi tym, że świadczenie 800 plus powinni dostawać tylko ci Ukraińcy, którzy pracują w Polsce.

- Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy nie dokonuje tej korekty, wokół której toczyła się debata publiczna - powiedział.

Łoboda: to nie jest polska racja stanu

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda zaznaczyła, że "ta ustawa nie była tylko o tym". - To jest ta wielka, kompleksowa ustawa, która była przyjmowana w 2022 roku i dotyczy w ogóle warunków pobytu osób uciekających przed wojną z Ukrainy, które przebywają na terytorium Polski, mają prawo do pracy, mają prawo do edukacji, mają prawo do świadczeń zdrowotnych, mają prawo do legalnego pobytu - przypomniała.

- Ale nie tylko, bo tak jak zaznaczył wicepremier Gawkowski, to również dotyczy bezpieczeństwa Ukrainy, w tym tego wojennego, bo również ta ustawa reguluje zapewnienie przez Polskę Starlinków, które dostarczają internet do Ukrainy - dodała.

Łoboda podkreśliła, że "ponad milion osób, które przebywa w Polsce, nie wie, czy za miesiąc ich pobyt będzie tu legalny".

- Pracodawcy nie wiedzą, czy będą mieli wciąż legalnych pracowników. Wołodymyr Zełenski nie wie, czy za miesiąc będzie miał internet w szpitalach i w szkołach - wymieniała. - Tak nie działa odpowiedzialny prezydent. To nie jest polska racja stanu i to nie jest kwestia bezpieczeństwa ani Polski, ani bezpieczeństwa w wymiarze też zewnętrznym - oceniła.

Pasławska: to uderzenie w interes polskiej gospodarki

Posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego Urszula Pasławska mówiła, że "mamy do czynienia z taką sytuacją, że rzeczywiście ponad milion Ukraińców pewnie w niedługim czasie, jeżeli szybko nie zostanie podjęta ustawa, będzie się zastanawiać, czy nie wyjechać z Polski do innego kraju".

- Ale z drugiej strony warto spojrzeć tutaj na interes polskich przedsiębiorców, którzy dzisiaj borykają się z problemami braku rąk do pracy. A pozbawienie de facto wsparcia, pomocy Ukraińcom, którzy płacą tutaj podatki, mieszkają, dzieci chodzą do szkół, Ukraińcy uczciwie zarabiają na siebie, to jest tak naprawdę uderzenie w interes polskiej gospodarki - dodała.

- To jest takie myślenie w kategorii "państwo to ja, dzielę i rządzę, ale konsekwencji za swoje decyzje nie będę podejmował" - oceniła posłanka PSL.

Pasławska: to uderzenie w interes polskiej gospodarki Źródło: TVN24

"To igranie z ogniem"

Łoboda pytana o motywację Nawrockiego, oceniła, że "to jest opowieść do bardzo prawicowego wyborcy". - To jest opowieść, która ma na celu wykorzystanie rosnących antyukraińskich nastrojów, bo my widzimy, że takie się pojawiają - mówiła.

- To jest igranie z ogniem, dlatego, że zwrócenie się bezpośrednio do osób, które są niechętne Ukrainkom i Ukraińcom, wzmaga jeszcze tę niechęć. Jeśli prezydent tę narrację podsyca, to ośmiela również osoby, które Ukrainkom i Ukraińcom są niechętne - uznała posłanka.

Pasławska: działania prezydenta budzą niepokój

- Jako Polskie Stronnictwo Ludowe obserwowaliśmy na spokojnie wejście pana prezydenta na urząd, ale te działania, które są podejmowane dzisiaj przez prezydenta, budzą nasz ogromny niepokój - powiedziała Pasławska.

- Teraz będzie sobie wybierał po kolei ustawy, które będzie chciał wetować? Może wszystkie ustawy zawetuje? Konstytucja nakazuje kohabitację i współdziałanie, a jeżeli nie będzie takiej woli ze strony prezydenta, to uważam, że rząd również powinien zredefiniować sposób działania i być może zacząć rządzić poprzez rozporządzenie, akty wykonawcze bardziej niż przez ustawę - oznajmiła. - Bo woli pana prezydenta do realizacji zasady współpracy nie widać - dodała.

OGLĄDAJ: Urszula Pasławska, Dorota Łoboda, prof. Anna Wojciuk, dr Jarosław Kuisz