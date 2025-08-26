USA wydały zgodę dla Polski w sprawie F-35

Koszt usług szacowany jest na 1,85 miliarda dolarów. Podmiotem odpowiedzialnym za operację ma być koncern General Electric Aerospace - podał Pentagon, którego komunikat przytoczyła agencja Reutera.
Ruch USA w sprawie polskich F-35
Zgodnie z podpisaną w 2020 roku umową Polska ma otrzymać 32 myśliwce F-35 z pakietem szkoleniowym oraz zapasowymi silnikami za łączną kwotę 4,6 miliarda dolarów.
W sierpniu ubiegłego roku w zakładach koncernu Lockheed Martin w Fort Worth w Stanach Zjednoczonych odbyła się prezentacja pierwszego tego typu samolotu dla polskich sił powietrznych. Będą nosić nazwę "Husarz". Kilka miesięcy później w Teksasie odbył się pierwszy lot testowy wyprodukowanego dla Polski F-35.
Pierwsze F-35A trafią do nas w 2026 roku - najpierw do bazy w Łasku, a w 2027 roku do bazy w Świdwinie.
