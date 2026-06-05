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Polska

Umorzyć zadłużenie z SAFE? Europoseł: musi być pełen konsensus

|
05 2000 bez kitucl-0031
Czy część pożyczek z SAFE można umorzyć? Europoseł wskazał jeden warunek
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Musiałby być pełen konsensus wszystkich państw unijnych - powiedział eurodeputowany PSL Adam Jarubas, odnosząc się do ewentualnego umorzenia części zadłużenia z unijnego programu SAFE. Mówił też o tym, co mogłoby przeszkodzić w drodze do osiągnięcia porozumienia. Wspólnie z europosłem KO Michałem Szczerbą komentowali również sprzeciw PiS i prezydenta Karola Nawrockiego wobec unijnego instrumentu.

Pierwsze środki z SAFE trafiły już na konta polskich firm - przekazała w piątek pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Program przewiduje około 43,7 miliardów euro dla Polski w formie preferencyjnych europejskich pożyczek, które mogą zostać wydane na inwestycje w obronność, przede wszystkim na sprzęt dla Wojska Polskiego.

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Europoseł PSL Adam Jarubas mówił w piątkowym "#BezKitu" w TVN24 o ewentualnym umorzeniu części zadłużenia w ramach programu SAFE. Na taką możliwość wskazywał już wcześniej wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i pełnomocniczka rządu ds. SAFE Magdalena Sobkowiak.

- Procedura jest taka, że musiałby być pełen konsensus wszystkich państw unijnych. Wiemy, że część to jest tak zwana oszczędna piątka, która niechętnie dokłada się do inwestycji w tych 15 krajach, które określamy mianem przyjaciół polityki spójności, czyli biedniejszych, takich jak Polska - powiedział. Nie wskazał konkretnie, które państwa mogłyby nie zgodzić się na umorzenie części zadłużenia.

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Szczerba: dla PiS władza, kasa i bezkarność jest cały czas ważniejsza

Goście Radomira Wita byli też pytani o sprzeciw posłów PiS wobec unijnego programu i weto prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy wdrażającej instrument. - (Nawrocki) zagrał po prostu w partyjnej politycznej grze przeciwko bezpieczeństwu Polski. Wydaje mi się, że to już taka plemienna podległość zdecydowała, że oni dzisiaj wszyscy powtarzają w kółko o tej niemieckiej pożyczce - komentował eurodeputowany PSL. 

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- Ta gra niestety, mam wrażenie, będzie kontynuowana. Dla nich władza, kasa i bezkarność jest cały czas ważniejsza niż polskie bezpieczeństwo - wtrącił europoseł KO Michał Szczerba. Zwrócił też uwagę, że do pewnego momentu pomiędzy rządem a Pałacem Prezydenckim był "dialog". - Nagle się skończył, czyli podjęto jakąś decyzję i prawdopodobnie nie w Pałacu Prezydenckim, tylko na Nowogrodzkiej, że Karol Nawrocki ma to zawetować - ocenił polityk. 

Zdaniem Jarubasa "antyeuropejskie, antyniemieckie obsesje" w PiS "powodują, że nawet kiedy jest tak atrakcyjny program o tak atrakcyjnym oprocentowaniu, to oni dla interesu politycznego będą przeciw". 

>>>Zobacz też: Co warto wiedzieć o SAFE?

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Źródło: TVN24
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Tagi:
Program SAFEWojsko PolskieMinisterstwo Obrony NarodowejWładysław Kosiniak-KamyszMichał SzczerbaPolskie Stronnictwo LudoweKoalicja Obywatelska
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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