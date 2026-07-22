Polska Termin coraz bliżej, a konflikt narasta. Nie tylko w pierwszym partyjnym rzędzie Jakub Sobieniowski |

Bliski termin ultimatum w PiS. Obajtek rezygnuje ze stowarzyszenia Morawieckiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Lukasz Dejnarowicz / Forum

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Jeśli Mateusz Morawiecki miał w małopolskim Miechowie dać pokaz mocy to byłemu premierowi nie wyszło, bo witała go garstka osób. W gminie Gołcza było trochę więcej zainteresowanych.

- My nie opuszczamy PiS, ale liczymy się z tym, że to PiS może nas opuścić - powiedział Ryszard Terlecki pytany o przyszłość w partii.

Mateusz Morawiecki w małopolskim Miechowie Źródło zdjęcia: Art Service/PAP/EPA

- Jeżeli ktokolwiek chce wychodzić z partii Prawo i Sprawiedliwość niech wyjdzie teraz natychmiast i nie robi bałaganu, bo to jest żenujące - powiedział kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek. Mateusz Morawiecki zapewnia, że "nie robi żadnego bałaganu". - Staram się ze wszystkimi, jak najlepiej potrafię, współpracować - dodał.

Starcie pomiędzy Czarnkiem i Morawieckim to tylko część sporu, bo byłemu premierowi już nie chodzi tylko o zmianę kandydata na premiera, co wyraził w orędziu wygłoszonym w formie, jakby znowu był premierem.

- Tej pracy nie zatrzyma żadna intryga. Nie zatrzymają jej ludzie, którzy zamiast wielkiej partii, zdolnej wygrywać wybory, chcieliby mieć partię ciasną, ale własną - powiedział Morawiecki.

Obajtek rezygnuje ze stowarzyszenia Morawieckiego

To jasny sygnał pęknięcia i wyzwania rzuconego Jarosławowi Kaczyńskiemu, bo to on zawsze powtarzał, że najważniejsza jest dla niego partia, a nie urzędy, a partia może być ciasna, ale ważne, że własna.

- Kaczyński coraz bardziej będzie zamykał się w ciasnym i ciemnym pokoiku z Suskim i Sasinem - ocenił europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz.

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Z Jarosławem Kaczyńskim na pewno zostaje Daniel Obajtek. Po spotkaniu z liderem PiS nie chciał mówić dziennikarzom o jego efektach.

Z wielką chęcią o wynikach rozmowy opowiedział za to rzecznik PiS-u Rafał Bochenek, który przekazał, że Obajtek złożył oświadczenie o przynależności do partii. - Powiedział, że uporządkuje swoją sytuację i nie będzie członkiem stowarzyszenia - poinformował.

Mateusz Morawiecki już wie, że w tej wojnie domowej w PiS-ie Jarosław Kaczyński posunie się do użycia Dariusza Mateckiego. Polityk - prezentując podkręcony i zniekształcony przekaz - krytykował Morawieckiego w zbliżonej do PiS telewizji.

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Spór Płażyńskiego z Horałą

Kolejnym pojedynkiem na haki w PiS-ie jest starcie Kacpra Płażyńskiego z Marcinem Horałą. - Kacper, apeluję, żebyś tego nie czynił, abyś dalej nie huśtał łodzią, w której sam jesteś, bo na koniec wszyscy z niej wypadną - ostrzegał Horała.

Chodzi o to, że Marcin Horała oskarżył Kacpra Płażyńskiego o stworzenie raportu oczerniającego Karola Nawrockiego - on temu zaprzecza i wystosował przedsądowe wezwanie do przeprosił z żądaniem pieniędzy na fundację swojej żony.

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To za dużo już nawet dla medialnych przybudówek PiS-u, aż tak wyraźnie zagubionych bez jednego partyjnego przekazu.

- Dla nich władza wewnętrzna jest ważniejsza niż to, co będzie w przyszłym roku - stwierdził europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. - Dla nas to bardzo dobrze, ale to pokazuje ich prawdziwe intencje, po co oni są w polityce - dodał.

Jeśli w rozmowy z buntownikami - nawet mniej znaczącymi w partii - zaangażował się sam Jarosław Kaczyński to znak, że tego możliwego rozłamu boi się najbardziej ze wszystkich dotychczasowych.