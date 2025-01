"Paradoks fryzjera" w sprawie pieniędzy dla PiS. "Tu nie ma dobrej decyzji"

Tego samego dnia szef PKW skierował w tej sprawie pismo do ministra finansów Andrzeja Domańskiego , informując, że nie ma już przesłanki do obcięcia dotacji PiS. Nie jest jednak rozstrzygnięte, co zrobi minister, ponieważ - jak podkreślają rządzący i część ekspertów - izba SN, która nakazała przyjęcie sprawozdania, zgodnie z opinią europejskich trybunałów nie jest sądem.

Borowski o "paradoksie fryzjera"

Borowski mówił, że przypomina mu to trochę sytuację, która określana jest w logice jako "paradoks fryzjera". - Więc w pewnym miasteczku był tylko jeden fryzjer, tylko on mógł strzyc. I on podjął decyzję, że będzie strzygł tylko tych, którzy nie strzygą się sami. No i powstał problem - a kto jego ostrzyże? To pozostawiam słuchaczom, żeby się tym pobawili - opowiadał.