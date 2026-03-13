Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"U nas ogląda się każdą złotówkę". Przez weto Nawrockiego stracą miliardy

Źródło: TVN24
Policja jest chyba najbardziej niedoszacowaną formacją jeżeli chodzi o budżet. Mogę zapewnić, że kiedy my wydajemy pieniądze, to naprawdę one są celowo wydawane - powiedział w "#BezKitu" w TVN24 Rafał Jankowski, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, mówiąc o potrzebach formacji w kontekście prezydenckiego weta dla SAFE.

W czwartek prezydent Karol Nawrocki wygłosił orędzie, w którym poinformował, że nie podpisze ustawy o unijnym programie pożyczek na zbrojenia SAFE. Pieniądze z unijnej pożyczki miał wesprzeć nie tylko wojsko, ale także pozostałe służby mundurowe.

Z oficjalnego komunikatu MSWiA wynika, że kwota planowanych zakupów dla stutysięcznej policji wynosiła 3,338 miliarda złotych, a dla 16-tysięcznej straży granicznej - 3,2 miliarda.

"Jesteśmy wszędzie tam, gdzie coś się dzieje"

O potrzebach polskich służb mówili w "#BezKitu" w TVN24 Rafał Jankowski, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów oraz płk Sebastian Zwoliński, dyrektor Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej. - Policja jest tą największą formacją i chyba najbardziej niedoszacowaną, jeżeli chodzi o budżet. Mogę zapewnić, że w policji, kiedy my wydajemy pieniądze, to naprawdę one są celowo wydawane i u nas się ogląda każdą złotówkę - mówił policjant.

- Uzbrojenie, amunicja, środki ochrony osobistej, oczywiście te elementy zwiększają skuteczność policjantów, chronią, ale przez to też ci ludzie, którzy walczą z przestępczością, powodują, że na ulicach Polski jest bezpieczniej - przekonywał i podkreślił, że "policja jest fundamentem bezpieczeństwa w naszym kraju".

- My jesteśmy wszędzie tam, gdzie coś się dzieje. Trzeba docenić role wojska w obecnych czasach, niemniej jednak wojsko jest dosyć dopieszczane przez wszystkie rządy, czego nie można powiedzieć o policji, która ma zawsze niedoszacowany budżet. Teraz pojawiło się to okienko, jakim jest program SAFE - kontynuował Jankowski.

A jakie znaczenie ma SAFE dla straży granicznej? - Oznacza technologie i inwestycje związane ze zwiększeniem zdolności straży granicznej do ochrony granicy państwowej, jak i do obrony - mówił płk Zwoliński. Jak dodał, formacja w ramach SAFE wskazała "jedenaście obszarów" związanych przede wszystkim z "wdrożeniem najnowszych technologii dla zdefiniowanych zagrożeń, w tym szczególnie w zakresie bezzałogowych statków powietrznych".

Przedstawiciele rządu w ostatnim czasie brali po uwagę możliwe weto prezydenta, zapowiadając plan B w postaci uchwały Rady Ministrów. Podkreślali, że prezydenckie weto nie uniemożliwi Polsce skorzystania ze środków SAFE, choć utrudni np. dofinansowanie służb, takich jak Straż Graniczna, Policja czy SOP.

Opracowała Aleksandra Sapeta

OGLĄDAJ: Tomczyk: Na spotkaniach z MON ludzie prezydenta na ogół milczą
pc

Tomczyk: Na spotkaniach z MON ludzie prezydenta na ogół milczą

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
Program SAFEMinisterstwo Obrony NarodowejKarol NawrockiPolicjaStraż Graniczna
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

