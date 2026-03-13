"U nas ogląda się każdą złotówkę". Przez weto Nawrockiego stracą miliardy Źródło: TVN24

W czwartek prezydent Karol Nawrocki wygłosił orędzie, w którym poinformował, że nie podpisze ustawy o unijnym programie pożyczek na zbrojenia SAFE. Pieniądze z unijnej pożyczki miał wesprzeć nie tylko wojsko, ale także pozostałe służby mundurowe.

Z oficjalnego komunikatu MSWiA wynika, że kwota planowanych zakupów dla stutysięcznej policji wynosiła 3,338 miliarda złotych, a dla 16-tysięcznej straży granicznej - 3,2 miliarda.

"Jesteśmy wszędzie tam, gdzie coś się dzieje"

O potrzebach polskich służb mówili w "#BezKitu" w TVN24 Rafał Jankowski, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów oraz płk Sebastian Zwoliński, dyrektor Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej. - Policja jest tą największą formacją i chyba najbardziej niedoszacowaną, jeżeli chodzi o budżet. Mogę zapewnić, że w policji, kiedy my wydajemy pieniądze, to naprawdę one są celowo wydawane i u nas się ogląda każdą złotówkę - mówił policjant.

- Uzbrojenie, amunicja, środki ochrony osobistej, oczywiście te elementy zwiększają skuteczność policjantów, chronią, ale przez to też ci ludzie, którzy walczą z przestępczością, powodują, że na ulicach Polski jest bezpieczniej - przekonywał i podkreślił, że "policja jest fundamentem bezpieczeństwa w naszym kraju".

- My jesteśmy wszędzie tam, gdzie coś się dzieje. Trzeba docenić role wojska w obecnych czasach, niemniej jednak wojsko jest dosyć dopieszczane przez wszystkie rządy, czego nie można powiedzieć o policji, która ma zawsze niedoszacowany budżet. Teraz pojawiło się to okienko, jakim jest program SAFE - kontynuował Jankowski.

A jakie znaczenie ma SAFE dla straży granicznej? - Oznacza technologie i inwestycje związane ze zwiększeniem zdolności straży granicznej do ochrony granicy państwowej, jak i do obrony - mówił płk Zwoliński. Jak dodał, formacja w ramach SAFE wskazała "jedenaście obszarów" związanych przede wszystkim z "wdrożeniem najnowszych technologii dla zdefiniowanych zagrożeń, w tym szczególnie w zakresie bezzałogowych statków powietrznych".

Przedstawiciele rządu w ostatnim czasie brali po uwagę możliwe weto prezydenta, zapowiadając plan B w postaci uchwały Rady Ministrów. Podkreślali, że prezydenckie weto nie uniemożliwi Polsce skorzystania ze środków SAFE, choć utrudni np. dofinansowanie służb, takich jak Straż Graniczna, Policja czy SOP.

Opracowała Aleksandra Sapeta

