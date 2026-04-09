Polska "Jesteśmy stąd". TVN24 rusza w urodzinową trasę po Polsce

W ramach trasy dziennikarze TVN24, "Faktów" TVN, portalu tvn24.pl oraz serwisu TVN24+ odwiedzą kilkanaście miast i miasteczek w całej Polsce, gdzie spotkają się z lokalnymi społecznościami. Pojawimy się m.in. w Kazimierzu Dolnym, Słupsku, Giżycku, Bielsku-Białej i Opolu.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 18 kwietnia w Siemiatyczach, gdzie gospodarzami regionu będą związani z Podlasiem Joanna Kryńska, Radosław Mróz, Maja Popielarska i Mateusz Grzymkowski. To oni, a na kolejnych przystankach trasy również inni dziennikarze zaangażowani w projekt, wrócą do swoich rodzinnych stron, by rozmawiać o tym, co najbliższe mieszkańcom regionu, aby powspominać i pokazać kulisy telewizji.

Wyjątkowe urodziny TVN24

- TVN24 kończy w sierpniu 25 lat i niezmiennie pozostaje czołową i najbardziej wiarygodną stacją informacyjną w Polsce. Jako multimedialna platforma, łącząca telewizję i digital, dociera dziś do milionów odbiorców w kraju i za granicą, konsekwentnie budując zaufanie w oparciu o rzetelne dziennikarstwo i sprawdzone, prawdziwe informacje - mówi Michał Samul, redaktor naczelny TVN24 i "Faktów" TVN, członek zarządu TVN Warner Bros. Discovery.

Urodzinowa trasa jest naturalnym rozwinięciem tej misji. TVN24 od zawsze jest tam, gdzie dzieją się sprawy ważne, teraz wraca zaś do miejsc, z których wywodzą się dziennikarze stacji. To właśnie lokalne doświadczenia pozwalają lepiej rozumieć problemy widzów i pokazywać ich szerszy kontekst.

TVN24 będzie pokazywać relacje z kolejnych miejsc w kraju, a w TVN24+ użytkownicy znajdą nagrane tam programy. W centrum uwagi będą ludzie związani z regionem - ich historie, osiągnięcia oraz wkład w rozwój lokalnej kultury, nauki i życia społecznego. Jednocześnie redakcja przyjrzy się lokalnym wyzwaniom i problemom, które często stają się punktem wyjścia do szerszej debaty o sprawach istotnych dla wszystkich Polaków.

Bo z bliska widać lepiej.