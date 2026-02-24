Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Tusk mówił o "zakutych łbach". Teraz tłumaczy

Donald Tusk
Donald Tusk o programie SAFE
Źródło: TVN24
Premier Donald Tusk komentował swoją poniedziałkową wypowiedź, w której w kontekście sprzeciwu opozycji wobec programu SAFE, użył sformułowania "zakute łby". Szef rządu wyjaśnił, co dokładnie miał na myśli.

Politycy opozycji sprzeciwiają się programowi SAFE . Pomiędzy prawicą a koalicją rządzącą trwa ostra wymiana zdań na temat przyjęcia ustawy w tej sprawie, a także samego udziału Polski w unijnym programie. W poniedziałek szef rządu Donald Tusk po raz kolejny zwrócił się do swoich politycznych oponentów. - Ten krzyk, "że pieniądze dla Niemców". Postaram się to wytłumaczyć najprościej, jak potrafię - patrzcie mi na usta: 20 miliardów tylko dla tej huty. Stalowa Wola, Podkarpacie, Polska. Dotarło, zakute łby? - mówił na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Tusk: dotarło, zakute łby?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tusk: dotarło, zakute łby?

BIZNES

We wtorek odniósł się do swojej wypowiedzi i wyjaśnił, co miał na myśli.

"Termin 'zakute łby' dotyczył tych, którzy chcą zablokować pieniądze dla Polski z powodu braku kompetencji lub zwykłej głupoty. Tych, którzy robią to w politycznym lub finansowym interesie obcych państw, nazwałbym zdecydowanie mocniej" - napisał premier we wtorek na platformie X. 

Tusk o krytyce SAFE

Sejm uchwalił ustawę w sprawie wdrożenia w Polsce unijnego programu SAFE, którego celem jest wzmacnianie obronności państw członkowskich. Jego przyjęcie budzi wątpliwości polityków opozycji. Według nich unijny instrument mógłby zostać wykorzystany w przyszłości jako element politycznego nacisku na Polskę. Politycy PiS i Konfederacji głosowali przeciwko ustawie. Nie jest też jasne, jaką decyzję w sprawie podpisania projektu podejmie prezydent Karol Nawrocki.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Będzie weto? "Tu nie ma co słuchać politykierów z PiS"

Będzie weto? "Tu nie ma co słuchać politykierów z PiS"

Szef MSWiA: za to politycy PiS będą się smażyć w piekle

Szef MSWiA: za to politycy PiS będą się smażyć w piekle

W ramach SAFE polska ma otrzymać ponad 43 mld euro, czyli ponad 180 mld złotych w ramach niskooprocentowanych pożyczek - przede wszystkim na zakup sprzętu wojskowego. Z zapowiedzi rządu wynika, że środki mają zostać przeznaczone m.in. na bojowe wozy piechoty Borsuk, produkowane przez Hutę Stalowa Wola. To właśnie stamtąd premier w poniedziałkowym nagraniu na platformie X zwrócił się do krytyków SAFE.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Aleksandra Sapeta/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

Udostępnij:
Tagi:
Donald TuskProgram SAFE
Czytaj także:
Śmierć Izabeli z Pszczyny. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie położnych
Ciężarna Izabela zmarła w szpitalu. Skazani lekarze stawili się w sądzie
Katowice
imageTitle
O'Sullivan zgłosił się do turnieju, w którym nigdy nie grał
EUROSPORT
Sąd Najwyższy
Oświadczenie "starych" sędziów. Nie chcą wybierać
Polska
Zatrzymany w sprawie zabójstw seniorek
Sześć starszych kobiet zamordowanych. Seryjny zabójca z zarzutami 
WARSZAWA
Nowy Jork, lotnisko LaGuardia (luty 2026)
Tysiące odwołanych lotów. Podróżowanie "niemal niemożliwe"
BIZNES
Mariusz Błaszczak
"Nie byliśmy dobrze przygotowani". Biernacki: Błaszczak powinien się wstydzić
Interwencje po roztopach
Roztopy w Polsce. Prawie dwa tysiące interwencji
METEO
Charles Kushner
Wezwali ambasadora USA, nie przyszedł. Jest reakcja
Zniszczenia w Konstantynówce w obwodzie donieckim
Tyle ma kosztować odbudowa Ukrainy
BIZNES
pogrzeb trumna S shutterstock_1467420857
Bez konduktu i bicia dzwonów. Policja zakazała uroczystego pogrzebu
imageTitle
Gwiazda reprezentacji została na lodzie. Szokujące powody rozstania
EUROSPORT
warszawa ludzie ulica
Bezrobocie w górę. Nowe dane
BIZNES
imageTitle
Wpadła na dopingu. Żąda 20 milionów odszkodowania
EUROSPORT
Gruz w Parku Żerańskim
Betonowe płyty znikną z Parku Żerańskiego? Gruz pod okiem inspektorów
WARSZAWA
Władimir Putin
To sprawi, że Rosjanie wyjdą na ulicę?
BIZNES
imageTitle
Pierwsza taka seria Spurs od lat. Niestraszny im nawet lider tabelii
EUROSPORT
Opady we wtorek
Alina przyniesie deszcz. Zobacz mapy
METEO
Awantura w metrze przerodziła się w groźby i przemoc fizyczną
Awantura w pociągu metra. 25-latek stanął w obronie kobiety, usłyszał policyjny zarzut
WARSZAWA
narko łódź
Tajna operacja USA. Nie żyją trzy osoby
Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki
Awantura w PiS po zapowiedzi Kaczyńskiego. "Nie ma zgody"
Patryk Michalski
48 min
biernacki i michalski 24 0900 podcast-0060
Prezydenckie weto? "Będą spore różnice, ale nie wierzę, by Nawrocki nie podpisał"
Patryk Michalski
imageTitle
Płonące derby w Belgradzie. Ogrom zniszczeń na stadionie
EUROSPORT
Zniszczona infrastruktura miasta Arequipa
Katastrofa śmigłowca. Wielu zabitych, w tym dzieci
METEO
imageTitle
Semirunnij potwierdził plan oddania medalu. "Mam kilka pomysłów"
EUROSPORT
sejm
Nowy sondaż partyjny
Polska
imageTitle
Kluby Polaków nad przepaścią. Trudne zadania w rewanżach Ligi Mistrzów
EUROSPORT
Policjanci udaremnili próbę wyłudzenia kredytu
Próbował wyłudzić 200 tysięcy złotych. Przeszkodzili mu policjanci
WARSZAWA
Marcin Przydacz
Bogucki kandydatem na premiera? Przydacz: jest nam potrzebny w kancelarii
Polska
imageTitle
Rewanż za "Walkę Stulecia". Legendy wracają do ringu
EUROSPORT
Kilka lat temu był już karany za czyny pedofilskie
Dziewczynki znały go od dziecka, jedna powiedziała o wszystkim policjantce
Białystok

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica