Turkowy. Pociąg uderzył w autobus, dwoje dzieci w szpitalu

We wsi Turkowy koło Kępna w Wielkopolsce na niestrzeżonym przejeździe kolejowym doszło do zderzenia pociągu z autobusem. Policja wstępnie przekazała, że kierowca autobusu nie zastosował się do znaku obowiązującego go do zatrzymania. W wypadku ranne zostały cztery osoby, dwoje dzieci przewieziono do szpitala.