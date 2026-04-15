"Ponad 250 stron, 117 dowodów". Wniosek o Trybunał Stanu dla Ziobry

Pod koniec listopada ubiegłego roku prokurator generalny Waldemar Żurek powiadomił marszałka Sejmu o zarzutach dla Zbigniewa Ziobry. Prokuratura zaznaczyła wtedy, że powiadomienie to może stać się podstawą do rozważenia przez Sejm, czy opisane naruszenia prawa mogą wypełniać znamiona deliktu konstytucyjnego, a w konsekwencji – czy zachodzą przesłanki do ewentualnego pociągnięcia Ziobry do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu.

Złożenie wstępnego wniosku w sprawie postawienia Ziobry przed Trybunałem Stanu zapowiadał we wtorek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

- Dziś składamy wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry, podpisany przez posłanki i posłów klubów tworzących koalicję 15 października - przekazał Konwiński na środowej konferencji prasowej w Sejmie.

Jak dodał, wniosek zawiera łącznie 51 zarzutów, w tym "25 dotyczących popełnienia deliktów konstytucyjnych oraz 26 związanych z podejrzeniem popełnienia przestępstw pospolitych". - Dokument liczy ponad 250 stron, zawiera 117 dowodów i przewiduje przesłuchanie 68 osób przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej - podkreślił Konwiński.

Przekazał, że przedstawicielem wnioskodawców został sekretarz klubu KO Jarosław Urbaniak. W ocenie Konwińskiego, Urbaniak jest "jednym z bardziej zorientowanych posłów w Sejmie, jeśli chodzi o przestępczą działalność Zbigniewa Ziobro". - Wielokrotnie już się panem Ziobro zajmował na Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych - dodał.

Wniosek "nezwykle wymowny i symboliczny"

Na briefingu obecni byli też przedstawiciele pozostałych klubów koalicyjnych. Szef klubu PSL Krzysztof Paszyk ocenił, że składany przez posłów wniosek w sprawie osoby, która "jest twarzą państwa PiS-u, jest niezwykle wymowny i symboliczny". - Liczymy, że to będzie właśnie kolejny krok na drodze do rozliczenia, ale też pokazania tym wszystkim, którzy w przyszłości, bez względu, jak będzie wyglądała konfiguracja polityczna w naszym państwie, chcieliby ulegać pokusie bycia równiejszymi od równych - powiedział.

Sekretarz klubu Lewicy Tadeusz Tomaszewski stwierdził, że praca sejmowych komisji śledczych udowodniła zasadność przygotowania omawianego wniosku. - Wnioski prokuratury i zarzuty podkreślają, że jako obywatel minister Ziobro powinien odpowiadać przed Trybunałem Stanu - dodał.

Urbaniak podkreślił, że wszystkie 51 zarzutów łączy "złamanie zasady legalności". - To jest 51 zarzutów, gdzie nie minister infrastruktury, nie minister finansów, tylko minister sprawiedliwości łamie tę podstawową zasadę i przekracza przepisy prawne - mówił poseł KO.

Na pytanie, jaki jest cel składanego wniosku, skoro arytmetyka sejmowa pokazuje, że wnioskodawcy nie uzyskają wymaganej liczby głosów, aby postawić Ziobrę przed TS, szef klubu Polska 2050 Paweł Śliz zaznaczył, że w poprzednich kadencjach Sejmu "ugrupowania ulegały dekompozycji". - Jak spojrzymy na badania opinii publicznej, to wielu dzisiejszych wyborców PiS-u nie popiera tego, że Ziobro uciekł z Polski przed polskim wymiarem sprawiedliwości - podkreślił.

Posłowie dopytywani o treść zarzutów wymienionych we wniosku, podkreślili, że obowiązuje ich dyskrecja.

Śliz wskazał, że Ziobrze zarzuca się między innymi naruszenie art. 11 ust. 2 Konstytucji RP, który stanowi, że finansowanie partii politycznych jest jawne, a także art. 32, który ustanawia zasadę równości wobec prawa oraz zakaz dyskryminacji.

Wniosek o Trybunał Stanu. Jaka jest procedura?

Wniosek o pociągnięcie posła do odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej przed Trybunałem Stanu wymaga wstępnego wniosku złożonego przez co najmniej 115 posłów.

Wniosek taki marszałek Sejmu kieruje do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która wszczyna postępowanie. Komisja przedstawia Sejmowi sprawozdanie wraz z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności przed TS lub występuje o umorzenie postępowania. Sejm podejmuje uchwałę o postawienie danej osoby przed TS większością trzech piątych głosów (276 posłów) w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Pod koniec 2025 roku, gdy Sejm zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Ziobry, a prokurator wydał postanowienie o zarzutach dla niego w sprawie dotyczącej nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, okazało się, że Ziobro nie przebywa w Polsce. Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy otrzymał ochronę międzynarodową na Węgrzech.

