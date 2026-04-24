Wolny mandat po tragedii. Kto wejdzie do Sejmu

Śmiszek: Litewka potrafił roztapiać zlodowaciałe serca

Łukasz Litewka, poseł Lewicy, organizator licznych akcji charytatywnych, zginął w czwartek tragicznie w wieku 36 lat. Jadącego na rowerze posła potrącił samochód.

W wyborach parlamentarnych 15 października 2023 roku Litewka uzyskał najlepszy wynik na liście Nowej Lewicy w okręgu nr 32 - 40 579 głosów. Drugi był obecny marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który dostał 22 332 głosy. Obaj weszli do Sejmu.

Kolejne miejsca z największą liczbą głosów na liście Nowej Lewicy zajęli wówczas Rafał Adamczyk (5900 głosów) oraz Bożena Borowiec (4937 głosów), jednak nie zdobyli mandatów. I teraz jedno z nich - jako kandydaci z kolejnymi najwyższymi wynikami na liście - może zastąpić w ławach sejmowych Łukasza Litewkę.

Sejmowy okręg wyborczy nr 32 obejmuje miasta na prawach powiatu: Dąbrowę Górniczą, Jaworzno i Sosnowiec, a także powiaty będziński i zawierciański.

Kim są Adamczyk i Borowiec?

Rafał Adamczyk urodził się w Dąbrowie Górniczej, ma 52 lata. Ukończył zarządzanie przedsiębiorstwem i marketing przemysłowy w stopniu magistra na Politechnice Śląskiej oraz studia podyplomowe z urbanistyki i planowania przestrzennego w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Związany jest z Będzinem gdzie pracował w urzędzie miasta, najpierw jako pełnomocnik i rzecznik prasowy prezydenta, a później jako I wiceprezydent.

Jeśli Adamczyk nie zdecyduje się na objęcie mandatu poselskiego, kolejna na liście jest 57-letnia Bożena Borowiec urodzona w Ostrowcu Świętokrzyskim, jest absolwentką socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Od 2018 roku jako zastępca prezydenta Dąbrowy Górniczej odpowiadała za politykę społeczną, mieszkaniową, oświatową i zdrowotną w gminie. W 2024 roku przestała pełnić tę funkcję i została zastępcą prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Tragiczna śmierć posła Lewicy

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek w Dąbrowie Górniczej. Samochód osobowy zjechał na przeciwległy pas i zderzył się czołowo z rowerzystą. 57-letni kierowca samochodu osobowego był trzeźwy. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że mógł zasłabnąć lub zasnąć. O tym, że w wypadku zginął poseł Łukasz Litewka, poinformowała Lewica.

W czwartek posła żegnali w mediach społecznościowych premier, prezydent, pierwsza dama, partyjni koledzy, a także politycy wszystkich ugrupowań w Sejmie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Premier, prezydent i pierwsza dama żegnają Łukasza Litewkę

Łukasz Litewka był znany z działalności charytatywnej i społecznej. Jego fundacja #TeamLitewka między innymi poprzez media społecznościowe nagłaśniała i wspierała leczenie dzieci czy ratowanie zwierząt. Reagowała na trudne sytuacje w lokalnej społeczności, zbierając środki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc poszkodowanym w wypadkach.

Podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku Łukasz Litewka umieścił na plakatach wyborczych wizerunki czekających na adopcję psów z miejscowego schroniska z ich imionami i kontaktem telefonicznym w sprawie. Po zakończonej kampanii banery Litewki posłużyły jako materiał docieplający schroniskowe boksy.

OGLĄDAJ: Wspominamy Łukasza Litewkę