Polska

Tragedia w Jeleniej Górze. Nowe ustalenia

|
Danusia
Co się wydarzyło w Jeleniej Górze
Źródło: "Fakty" TVN
Po śmierci 11-letniej Danusi, ofiary zabójstwa, o które podejrzewana jest inna uczennica, nie można żyć z myślą: nas to nie dotyczy. Wciąż nie wiadomo, co doprowadziło do tej tragedii. Połączyła ona grupę mieszkańców Jeleniej Góry i okolic, którzy szukają konkretnych rozwiązań, by do podobnych zdarzeń nie dochodziło. W szkole, do której chodziła Danusia, kuratorium zakończyło kontrolę.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i potrzebujesz porady lub wsparcia, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

15 grudnia poprzedniego roku w odległości 200-300 metrów od szkoły podstawowej w Jeleniej Górze znaleziono ciało 11-letniej Danusi. Policja przekazała, że doszło do zabójstwa. W związku z tymi wydarzeniami zatrzymano 12-letnią dziewczynkę, uczennicę tej samej szkoły, do której chodziła ofiara.

Wyniki kontroli w szkole podstawowej

Wciąż nie wiadomo, co doprowadziło do tragedii.

W Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przeprowadziło kontrolę, zakończoną 29 stycznia 2026 roku. Obejmowała ona kwestie bezpieczeństwa uczniów oraz skuteczność działań wychowawczych i profilaktycznych prowadzonych w szkole.

Jak dowiedziała jest reporterka "Faktów" Adrianna Otręba, podczas kontroli "ustalono, że 'Karty samooceny ucznia', stosowane przez nauczycieli jako element przyjętych w szkole rozwiązań wychowawczych, nie były wykorzystywane w sposób pozwalający na spójne i systematyczne planowanie oraz ocenę skuteczności działań wychowawczych. Nie prowadzono także pełnej dokumentacji działań podejmowanych w następstwie wyników samooceny, co utrudniało ocenę ich adekwatności i skuteczności".

Rzeczniczka prasowa Kuratorium Oświaty Miłosława Bożek przekazała również reporterce "Faktów", że "ustalenia kontroli, w szczególności analiza sposobu realizacji zadań w obszarze wychowawczym i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wskazują ponadto, że łączenie przez jedną osobę funkcji wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego nie sprzyjało zapewnieniu właściwej i efektywnej realizacji zadań w każdym z tych obszarów".

Pogrzeb 11-letniej Danusi z Jeleniej Góry
Pogrzeb 11-letniej Danusi z Jeleniej Góry
Źródło: TVN24

MEN powołuje specjalny zespół

Tragiczna śmierć Danusi połączyła grupę mieszkańców Jeleniej Góry i okolic. Stworzyli oni kolektyw obywatelski "Dobro dzieci". Jednym z pomysłów kolektywu był Marsz Ciszy, który odbył się 24 stycznia bieżącego roku, w planach są również szkolenia dla rodziców.

"Misją kampanii 'dobro' jest przywrócenie dobra do codziennej rozmowy, wychowania i relacji międzyludzkich poprzez refleksję, edukację i symboliczne działania, które angażują dorosłych i młodych ludzi. Małe gesty dobroci, które budują wzajemne zaufanie i szacunek" - czytamy na stronie internetowej kolektywu.

Z kolei w mediach społecznościowych Urząd Miasta w Jeleniej Górze informuje, że 19 lutego odbędzie się debata poświęcona bezpieczeństwu dzieci i młodzieży, edukacji psychologicznej oraz kształtowaniu postaw i wartości.

"Spotkanie jest bezpośrednią odpowiedzią na jeden z postulatów zgłoszonych podczas Marszu Ciszy (...). Organizatorem debaty jest Miasto Jelenia Góra. Wezmą w niej udział m.in. przedstawiciele Kolektywu Obywatelskiego – organizatorzy Marszu Ciszy – a także zaproszeni eksperci, instytucje i organizacje działające na rzecz dzieci i młodzieży, edukacji, bezpieczeństwa i wsparcia" - dodaje urząd w poście.

Ministerstwo Edukacji Narodowej powołało zespół do spraw analizy wypadków i zdarzeń nadzwyczajnych w jednostkach systemu oświaty. Nie będzie to komisja śledcza, chodzi o wypracowanie rekomendacji. - Pierwsze posiedzenie to jest kwestia około dwóch tygodni - przekazała Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceministra edukacji narodowej.

Psychiatra o tragedii w Jeleniej Górze: zawsze są jakieś sygnały
Psychiatra o tragedii w Jeleniej Górze: zawsze są jakieś sygnały

Zuzanna Kuffel

Zabójstwo 11-letniej Danusi

15 grudnia przed godziną 15 policja otrzymała informację o tym, że między ulicami Wyspiańskiego a Słowackiego w Jeleniej Górze znaleziono ciało 11-letniej dziewczynki. Jak przekazała prokurator, kiedy na miejsce przybył zespół ratownictwa medycznego, dziewczynka już nie żyła. Podinspektor Edyta Bagrowska, oficer prasowy policji w Jeleniej Górze, poinformowała, że doszło do zabójstwa.

W związku ze śmiercią uczennicy zatrzymano 12-latkę. - Ustalono osobę nieletnią, która najprawdopodobniej ma związek z tym zdarzeniem. To 12-letnia dziewczynka, uczennica tej samej szkoły, do której uczęszczała 11-latka - mówiła Ewa Węglarowicz-Makowska z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Prokurator przekazała, że na ciele 11-latki widoczne były rany spowodowane ostrym narzędziem. Zabezpieczono nóż typu finka, którym prawdopodobnie zadano ciosy.

OGLĄDAJ: Ta tragedia połączyła i zmobilizowała mieszkańców Dolnego Śląska do działania
pc

Ta tragedia połączyła i zmobilizowała mieszkańców Dolnego Śląska do działania

pc
Opracowała Joanna Rubin

Źródło zdjęcia głównego: "Fakty" Adrianna Otręba

