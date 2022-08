Tour de Konstytucja zbliża się do finału. Organizator akcji: to praca u podstaw

czytaj dalej

Mija miesiąc. Nie wiemy nie tylko, kto zatruł Odrę, ale nie wiemy, czym - mówił w "Faktach po Faktach" Bartłomiej Sienkiewicz, poseł Koalicji Obywatelskiej i były minister spraw wewnętrznych, odnosząc się do katastrofy ekologicznej drugiej największej rzeki w Polsce. Według niego "rządzący się zachowują jakby zdobyli obcy kraj i byli w trakcie jego rabowania". - Wszystko jedno, czy to są rzeki, czy to są lasy, czy to są państwowe firmy - powiedział.