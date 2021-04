Policja zatrzymała mężczyznę, który wtargnął do szpitala bez maseczki. "Zostaną mu przedstawione zarzuty"

Policja zatrzymała w czwartek mężczyznę, który wraz z dwiema innymi osobami wszedł w sobotę do Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu i spacerował bez maseczki po oddziałach - poinformowała oficer prasowa toruńskiej policji podinspektor Wioletta Dąbrowska. Autor nagrania przekonywał, że chciał "wywołać pewien efekt społeczny, żeby ludzie robili to samo". Rzeczniczka szpitala wyjaśniała, że "osoby widoczne na nagraniu nawet nie doszły do właściwego oddziału covidowego". Szpital złożył zawiadomienie do prokuratury. - Mężczyźnie zostaną przedstawione zarzuty - zapowiedziała Dąbrowska.