Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

ABW "będzie wyjaśniać" udział Cenckiewicza w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego

GDAŃSK ROCZNICA PODPISANIA POROZUMIEŃ SIERPNIOWYCH
Zgorzelski o "propozycji" Cenckiewicza: aktywność otoczenia prezydenta Nawrockiego ma wymiar konfrontacyjny
Źródło: TVN24
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie wyjaśniać udział w zastrzeżonym spotkaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego szefa BBN Sławomira Cenckiewicza - poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Podkreślił, że o tym, kto ma dostęp do informacji niejawnych "decyduje ABW i SKW".

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak w części internetowej czwartkowego wywiadu dla Jedynki Polskiego Radia powiedział, że ABW, jako instytucja odpowiadająca w państwie za ochronę tajemnic, wystąpiła o informacje w sprawie udziału Sławomira Cenckiewicza w zastrzeżonym spotkaniu RBN do pionu informacji niejawnych (kancelarii prezydenta - red.). - I ta sprawa będzie wyjaśniana - zapewnił.

Sławomir Cenckiewicz
Sławomir Cenckiewicz
Źródło: Adam Warżawa/PAP

Siemoniak: Cenckiewicz nie ma poświadczenia

Minister podkreślił, że Cenckiewicz nie ma dostępu do informacji niejawnych i takich informacji od służb nie otrzymuje.

- Nie jest tak, że może powiedzieć, że ma dostęp i go ma. O tym, kto ma dostęp decyduje ABW i SKW. I tak jest w całym NATO, jest cały system do tego, żeby chronić tajemnice, więc prezydent, Biuro Polityki Międzynarodowej prezydenta, inni urzędnicy BBN otrzymują takie informacje i tutaj się wiele nie zmieniło - wyjaśnił.

- Po prostu prezydent jest najważniejszym ogniwem we władzy i musi takie informacje otrzymywać. Natomiast skoro pan Cenckiewicz nie ma poświadczenia, skoro nie ma dostępu, takich informacji nie otrzymuje i tyle - dodał.

Prezydent "napytał sobie biedy"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prezydent "napytał sobie biedy"

Udział szefa BBN to "naruszenie zasad"

Dopytywany o udział prezydenckiego ministra w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego odbywającej się w trybie zastrzeżonym powiedział, że w jego ocenie podczas tego posiedzenia tajnych informacji tam nie było.

- Niemniej jednak oznacza to naruszenie zasad, skoro samo spotkanie miało klauzulę zastrzeżoną, więc będziemy to wyjaśniać - zapowiedział.

Podkreślił, że wszyscy - "przynajmniej uczestnicy ze strony rządowej" - mieli pełną świadomość, że w obecności Cenckiewicza nie mogą udzielać informacji klauzulowanych, bo "samemu naraża się na zarzut przestępstwa, gdy wie się, że nie można takiej osobie tych informacji udzielać".

"Osoby, które współpracują z Cenckiewiczem, powinny być bardzo ostrożne"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Osoby, które współpracują z Cenckiewiczem, powinny być bardzo ostrożne"

Kropka nad i

- Nie my ten kryzys wywołaliśmy - dodał minister, zaznaczając, że w obecnej sytuacji ochrona informacji jest szczególnie ważna i nie ma w tej sprawie żadnych kompromisów.

"Nominacja nie była trafiona"

- Tutaj po prostu ta nominacja nie była trafiona. Jeśli chce prezydent, żeby pracował z nim pan Cenckiewicz, można znaleźć inne miejsca, gdzie nie jest to newralgiczne. Ale jak mówię: nie jest naszą decyzją, rządu, kto, jakie funkcje sprawuje. Decyzją służb specjalnych jest to, kto ma dostęp i jeśli nie ma dostępu, to po prostu nie ma dostępu. Każdy, kto by mu przynosił takie informacje, sam się naraża na przestępstwo - powtórzył Siemoniak.

- Po raz pierwszy taką sytuację mamy w państwie, żeby wysoki urzędnik związany z kwestiami bezpieczeństwa nie miał takiego dostępu. Natomiast państwo musi normalnie działać. Tak jak mówię, działamy formalnie, spokojnie. Ja nie jestem osobą, która by jakieś takie emocje chciała wokół tego budować. Musimy to zrobić formalnie, spokojnie, zgodnie z prawem - zapewnił.

W poniedziałek również minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek pytany o tę sprawę przypomniał, że prawo łamie ten, który zapoznaje się z tajnymi dokumentami bez dopuszczenia do tajemnic, ale także ten, który je takiej osobie udostępnia.

"Żenada" i "kolejny dowód". Dobrzyński o "propozycji" szefa BBN
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Żenada" i "kolejny dowód". Dobrzyński o "propozycji" szefa BBN

"Sytuacja jest absurdalna"

Najnowsze informacje w sprawie Sławomira Cenckiewicza komentowali na antenie TVN24 publicyści. - Obserwuję, jak BBN zaostrza retorykę w tej kwestii - zauważył Tomasz Żółciak z Money.pl. Jak zauważył, jest spór co do dostępu Cenckiewicza do materiałów niejawnych, "ale jakoś funkcjonować trzeba". - Musi być wymiana informacji, zwłaszcza w czasach, które obecnie mamy - zauważył.

- Z tego, co wiem nieoficjalnie, Sławomir Cenckiewicz stara się balansować: tam, gdzie czuje się z jakichś powodów pewniej (...) tam bierze udział w spotkaniach, prowadzi czasami te spotkania jako sekretarz - powiedział Żółciak. Jak dodał, "tam, gdzie jego obecność może wywołać problem, sprzeciw, zwłaszcza drugiej, rządowej strony, tam on, mówiąc wprost, nie pcha się".

Żółciak: Cenckiewicz stara się balansować
Źródło: TVN24

- Sytuacja jest absurdalna. Tak być nie powinno, zwłaszcza w czasach, gdzie mamy absolutnie potrzebę skupienia się na bezpieczeństwie - powiedziała natomiast Marzena Tabor-Olszewska, zastępczyni redaktora naczelnego "Rzeczpospolitej".

- Powinniśmy się skupiać na sprawach absolutnie najważniejszych, czyli chociażby, jak radzić sobie z nalotem rosyjskich dronów - dodała.

Tabor-Olszewska o Cenckiewiczu: sytuacja jest absurdalna
Źródło: TVN24

Cenckiewicz bez poświadczenia bezpieczeństwa

W lipcu 2024 roku Służba Kontrwywiadu Wojskowego cofnęła Sławomirowi Cenckiewiczowi poświadczenie bezpieczeństwa, które jest wymagane przy dostępie do dokumentów niejawnych. Sprawa po skardze Cenckiewicza trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w czerwcu 2025 roku tę decyzję SKW uchylił 5 sierpnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjne od wyroków WSA.

Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz we wrześniu stwierdził, że Cenckiewicz w związku z czerwcowym postanowieniem warszawskiego sądu ma ważne poświadczenie bezpieczeństwa do wszystkich informacji niejawnych i zadeklarował, że jest to oficjalne stanowisko kancelarii prezydenta.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Adam Warżawa/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Tomasz SiemoniakSławomir CenckiewiczABW
Czytaj także:
Ukraina
"Duchy" niszczą rosyjski sprzęt na Krymie
Świat
Jechał i zostawiał za sobą trwały ślad w jezdni
Jedzie na feldze, iskry lecą, w jezdni robi się dziura. "Wystąpimy o zwrot kosztów naprawy"
Łódź
Władimir Putin i Walerij Gierasimow. Zdjęcie z 16 grudnia 2024 roku
Trump nazwał Rosję "papierowym tygrysem". Odpowiedź Kremla
Świat
imageTitle
Andrzej Bargiel pokonał Mount Everest
Najnowsze
Rwąca woda niszczy restaurację w Hongkongu
Zniszczenie restauracji zajęło kilkadziesiąt sekund
METEO
Europejska Prokuratura (EPPO)
Prokuratura Europejska bada nieprawidłowości w sprawie KPO. Jest śledztwo
Polska
Kadr z filmu "Dom dobry"
"Dom dobry", czyli kino familijne a rebours
Kultura i styl
10 ton jarzeniówek pod Strykowem
"Wyprowadzała krówkę", znalazła 10 ton jarzeniówek. Policja ma wytypowane firmy
Piotr Krysztofiak
range rower parking port Southampton - balipadma shutterstock_1521249581
Atak na znanego producenta aut. Tysiące miejsc pracy zagrożone
BIZNES
lodz sklej
“Po co odpalać rakietę, kiedy możesz zwyczajnie zatrzymać tę łódź?”
Świat
imageTitle
Czesi piszą historię. Zagrają o finał mistrzostw świata
EUROSPORT
imageTitle
Co z dzisiejszym występem Lewandowskiego? Hiszpańskie media nie są zgodne
EUROSPORT
Kontener spadł na jezdnię
Ciężarówka uderzyła w wiadukt, kontenery spadły na jezdnię
Poznań
Młodzieżowe Słowo Roku 2024
Czy Polacy chcą edukacji zdrowotnej w szkołach? Sondaż
Polska
Poniemiecka łyżka znaleziona w ogrodzie domu w Witnicy
Łyżki z niebezpiecznymi aminami. Jest ostrzeżenie
BIZNES
pap_20250106_16P
Były prezydent Francji winny. Jest decyzja sądu
Świat
Vladimir Plahotniuc
Ekstradycja oligarchy. W tle zniknięcie równowartości 12 procent PKB kraju
Świat
Szwajcarski "umierający lodowiec"
"Umierający lodowiec". Może zniknąć jeszcze za naszego życia
METEO
Zderzenie motocykla z samochodem osobowym
Wjechał na czerwonym i zderzył się z samochodem
Łódź
Do zdarzenia doszło w Kaliszu
Centymetry od tragedii. Ciężarówka utknęła na przejeździe. Nagranie
Poznań
Premier Morawiecki z żoną
Proboszcz sprzedał ziemię Morawieckiemu. Jest decyzja prokuratury
Wrocław
imageTitle
Bolesna porażka Fręch z niemiecką kwalifikantką
EUROSPORT
Tragiczny wypadek na DK 43 na Śląsku
Zderzenie z ciężarówką, dwie osoby nie żyją
Katowice
dziecko smartfon telefon shutterstock_2532406609
Australia inspiruje inne kraje. Zakaz mediów społecznościowych już wkrótce
BIZNES
Akcja służb, Budziszów Wielki (Dolnośląskie)
Tajemnicza paczka przed sklepem. Akcja służb zakończona
Wrocław
Donald Trump
"Umywa ręce od wojny", tworzy "zasłonę dymną". Media o zmianie Trumpa
Świat
Karol Nawrocki
Szef kancelarii o decyzji prezydenta. "Tego się będzie trzymał"
BIZNES
Zimno, przymrozki, mróz, niska temperatura
-3 stopnie przy gruncie. Tu noc była lodowata
METEO
Radosław Sikorski
Sikorski: Rosja właśnie dowiedziała się, że już dalej nie może się posunąć
Polska
Niemiecka fregata Hamburg
"Rosja dosłownie testuje granice". Media: samolot przeleciał tuż nad fregatą
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica