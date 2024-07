"Dziś staje się żałosnym pionkiem Rosji. Powinien zapłacić za to cenę, bo jest po stronie zła"

Viktor Orban rozrywa jedność Zachodu, jedność NATO, jedność Unii Europejskiej. I powinien zapłacić za to cenę, bo jest po stronie zła - mówił w "Kropce nad i" szef MSWiA Tomasz Siemoniak, komentując ostatnie podróże premiera Węgier. Minister ocenił, że choć premier Węgier politycznie wywodzi się z antykomunistycznej opozycji, to dziś staje się "żałosnym pionkiem Rosji".

Minister spraw wewnętrznych i administracji oraz koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak (Koalicja Obywatelska) mówił o działaniach Viktora Orbana związanych z wojną w Ukrainie. Premier Węgier przekonuje, że prowadzi misję pokojową" i z tego względu odbył w ostatnich dniach podróż do Kijowa, a później do Moskwy. Pojawił się też w Pekinie, a następnie udał się do USA na szczyt NATO. Wizyta Orbana w Moskwie została skrytykowana przez polityków zachodnioeuropejskich. Podkreślają oni, że ten nie ma żadnego mandatu do prowadzenia negocjacji w imieniu UE w sprawie wojny w Ukrainie.