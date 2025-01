Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej, twierdzi, że w grudniu został pobity przez nieznanych sprawców w warszawskim parku Kazimierzowskim. Miał zostać uderzony w głowę i trafić do szpitala. Policja od ponad miesiąca bada sprawę, ale do tej pory nie znalazła dowodu, który by to potwierdzał - wynika z nieoficjalnych ustaleń tvn24.pl.