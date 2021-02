"Pewne błędy są niewybaczalne". Wiceminister kultury o Greniuchu

Nominowanie tego pana na stanowisko tak ważne, jakim jest szefostwo oddziału IPN we Wrocławiu, to był błąd - mówił w "Tak jest" w TVN24 wiceminister kultury Jarosław Sellin. Odniósł się do sprawy Tomasza Greniucha, o którego rezygnacji z funkcji poinformowano w poniedziałek. Sellin przekonywał, że prezydent Andrzej Duda, przyznając Greniuchowi w 2018 roku Brązowy Krzyż Zasługi, nie wiedział o jego przeszłości.