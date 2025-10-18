Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"To nie jest kiepski żart". Tak działa rynek narkotykowy w sieci

Mefedron, narkotyki
"To nie jest kiepski żart". Jak działa rynek narkotykowy w sieci
Źródło: TVN24
Dostęp do narkotyków jest banalnie łatwy, banalnie prosty, banalnie szybki, banalnie tani - wskazywał we "Wstajesz i weekend" Jakub Stachowiak, współautor reportażu "Narkotyki z dowozem do domu". Wraz z Anną Mierzejewską zbadał, jak wygląda ten rynek w Polsce. Jak przekazał reporter, zamówiony środek można dostać "w 25 minut".

Reporterzy "Superwizjera" TVN24 dzięki prowokacji dziennikarskiej opisali, jak funkcjonuje rynek narkotykowy w Polsce. Wnioski? Między innymi takie, że mefedron można kupić niemal wszędzie i kupujący nie musi spotkać się z dilerem. Tego typu substancje są też tanie i przede wszystkim - śmiertelnie uzależniające.

ZOBACZ CAŁY MATERIAŁ "NARKOTYKI Z DOWOZEM DO DOMU" W TVN24+ >>>

Jeden z autorów reportażu podkreślał we "Wstajesz i weekend" w TVN24, że dostęp do substancji psychoaktywnych jest "banalnie łatwy, banalnie prosty, banalnie szybki, banalnie tani".

Jakub Stachowiak przekazał, że gdybyśmy chcieli zamówić gram mefedronu, "zamówilibyśmy go z dostawą w ciągu 25 minut". Cena? Porównywalna do tej, którą wydaje się na alkohol.

- To nie jest kiepski żart - powiedział dziennikarz. Zwracał też uwagę, jak łatwo znaleźć ogłoszenie w sieci.

- Wchodzisz na stronę, znajdujesz ogłoszenie, zamawiasz i mogą to zrobić wszyscy, czyli mogą to zrobić także nasze dzieci. Tutaj jest kolejny przerażający fakt, a mianowicie to, że do Monaru [stowarzyszenia zajmującego się pomocą osobom uzależnionym - przyp. red.] zgłaszają się dzieciaki, które mają problemy z mefedronem w wieku 12-13 lat. Od tego się zaczyna już wiek inicjacji i uzależnienia - podkreślił.

"Początek bardzo trudnej drogi"

Stachowiak mówił, że "mefedron to jest taka substancja, która działa podobnie jak amfetamina, czyli pobudza".

- Człowiek staje się rozluźniony, ale też pełen energii i tak dalej. Natomiast piekielnie szybko uzależnia. Robi potężne zniszczenia w mózgu i to jest równie pochyła - mówił. Dodał, że przyjęcie go to "początek bardzo trudnej drogi uzależnienia, która się kończy czasami niestety tragicznie".

OGLĄDAJ: Szybka dostawa, tragiczne skutki. "Głupio skończył, chciał poczuć 'to coś'"
pc

Szybka dostawa, tragiczne skutki. "Głupio skończył, chciał poczuć 'to coś'"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: akr/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Springfield Gallery/AdobeStock

Udostępnij:
TAGI:
NarkotykiWstajesz i weekend
Czytaj także:
Widok na Honolulu
Podczas zajęć na uczelni odkryto nowy gatunek bakterii
METEO
imageTitle
Sześciu Polaków z awansem. Stoch i Żyła podzielili się miejscem
RELACJA
paryz francja - s2511 shutterstock_2090668288_1
Rating kredytowy w dół. "Niepewność co do finansów publicznych pozostaje podwyższona"
BIZNES
Rowerzysta został przewieziony do szpitala
Uciekał przed strażnikami miejskimi, uderzył w rowerzystę i dwa samochody
Łódź
rosyjscy zolnierze
Straty w ludziach: ponad milion
Świat
samochody elektryczne, motoryzacja, akumulator, produkcja samochodów, elektryki
Trump podjął decyzję w sprawie dalszych ceł dla producentów aut
BIZNES
Sztorm na Bałtyku i dynamiczna pogoda w Ustce
Sztorm na Bałtyku. Ryzyko gwałtownego wezbrania wody
METEO
Samochód zablokował przejazd kolejowy
"Pociąg nie jechał, ale stał w miejscu z powodu zastawionej drogi"
Opole
Uroczystość zorganizowanego w EC1 z myślą o najmłodszych mieszkańcach Łodzi.
Sławosz Uznański-Wiśniewski honorowym obywatelem Łodzi
Łódź
imageTitle
Hiszpan pokonany. Majchrzak krok od występu w turnieju w Bazylei
EUROSPORT
Zełenski i Trump w Białym Domu
Tusk po rozmowie Zełenskiego z Trumpem. Ma radę dla Europy
Polska
imageTitle
Polacy oddali pierwsze skoki w Hinzenbach. Jest pole do poprawy w konkursie
Najnowsze
"Ciemna" strona Księżyca
Tajemnica "ciemnej" strony Księżyca. Załogowy lot pomoże ją wyjaśnić
METEO
Leoś został zagryziony przez agresywnego psa
Kilka osób próbowało powstrzymać atakującego psa. Leoś nie żyje
WARSZAWA
sklep stacja benzynowa shutterstock_2099580448
Właściciele stacji benzynowych ostrzegają: zamknięcia albo podwyżki
BIZNES
Staw
Osuszyli staw przy domu Karoliny Wróbel. 24-latka zaginęła na początku roku
Katowice
Kadr Na Kino 18.10.2025
Ruszyły zdjęcia do "Lalki", Smutniak zagra u Gibsona, będzie druga część filmu "Minecraft"
KADR NA KINO
imageTitle
Przełomowe wieści w sprawie powrotu Modera. "Problem został rozwiązany"
EUROSPORT
Młody kierowca driftował na parkingu
Popisywał się driftem. Policjanci "nagrodzili" go mandatem
WARSZAWA
W kilku hotelach mieszka około 200 osób z kamienic, pod którymi toczą się prace
Od roku mieszkają w hotelach, w których mieli być dwa tygodnie. Proszą premiera o pomoc
Łódź
Fontanny lawy z wulkanu Kilauea
Efektowna erupcja. Nagranie
METEO
W domu mężczyzny znaleziono susz roślinny
Wezwał policję i wyłączył telefon. "Z mieszkania dochodziły dziwne odgłosy"
Kraków
Zohran Mamdani kandydatem na burmistrza Nowego Jorku
Nowy Jork wybierze nowe władze. Trump już grozi
Świat
imageTitle
"Forbes": Ronaldo najlepiej zarabiającym piłkarzem
EUROSPORT
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Ceny paliw w nadchodzącym tygodniu. "Tendencja spadkowa"
BIZNES
Piknik Ufologiczny w Emilcinie organizowany przez Extra Terrestra
Wskoczyli na wóz rolnika, kazali się rozebrać. Po badaniu powiedział "do widzenia"
Anna Winiarska
Mosty Berdychowskie w Poznaniu
"Jaką mamy tolerancję na śmierć ptaków?". Radni apelują do prezydenta w sprawie "szklanych pułapek"
Poznań
Mahmoud Amin Ya'qub al-Muhtadi
Mieszkaniec USA oskarżony o atak na Izrael
Świat
imageTitle
Dwie siły i liczne znaki zapytania. Wschód NBA chce nawiązać walkę
EUROSPORT
Arkadag, Turkmenistan
20-latek w piwnicy, dziewczyny przymusowo wydawane za mąż. Terror w kraju
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica