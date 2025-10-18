"To nie jest kiepski żart". Tak działa rynek narkotykowy w sieci

"To nie jest kiepski żart". Jak działa rynek narkotykowy w sieci Źródło: TVN24

Reporterzy "Superwizjera" TVN24 dzięki prowokacji dziennikarskiej opisali, jak funkcjonuje rynek narkotykowy w Polsce. Wnioski? Między innymi takie, że mefedron można kupić niemal wszędzie i kupujący nie musi spotkać się z dilerem. Tego typu substancje są też tanie i przede wszystkim - śmiertelnie uzależniające.

Jeden z autorów reportażu podkreślał we "Wstajesz i weekend" w TVN24, że dostęp do substancji psychoaktywnych jest "banalnie łatwy, banalnie prosty, banalnie szybki, banalnie tani".

Jakub Stachowiak przekazał, że gdybyśmy chcieli zamówić gram mefedronu, "zamówilibyśmy go z dostawą w ciągu 25 minut". Cena? Porównywalna do tej, którą wydaje się na alkohol.

- To nie jest kiepski żart - powiedział dziennikarz. Zwracał też uwagę, jak łatwo znaleźć ogłoszenie w sieci.

- Wchodzisz na stronę, znajdujesz ogłoszenie, zamawiasz i mogą to zrobić wszyscy, czyli mogą to zrobić także nasze dzieci. Tutaj jest kolejny przerażający fakt, a mianowicie to, że do Monaru [stowarzyszenia zajmującego się pomocą osobom uzależnionym - przyp. red.] zgłaszają się dzieciaki, które mają problemy z mefedronem w wieku 12-13 lat. Od tego się zaczyna już wiek inicjacji i uzależnienia - podkreślił.

"Początek bardzo trudnej drogi"

Stachowiak mówił, że "mefedron to jest taka substancja, która działa podobnie jak amfetamina, czyli pobudza".

- Człowiek staje się rozluźniony, ale też pełen energii i tak dalej. Natomiast piekielnie szybko uzależnia. Robi potężne zniszczenia w mózgu i to jest równie pochyła - mówił. Dodał, że przyjęcie go to "początek bardzo trudnej drogi uzależnienia, która się kończy czasami niestety tragicznie".

