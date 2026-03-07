"To dobra wiadomość dla Donalda Tuska"

W sobotę w Krakowie Jarosław Kaczyński ogłosił, że kandydatem PiS na ewentualnego premiera będzie Przemysław Czarnek. Polityk od razu zaatakował Donalda Tuska, mówił też o OZE, ustawie o statusie osoby najbliższej i o kobietach.
Czarnek "dobry dla PiS i dla Tuska"
Arleta Zalewska oceniła, że wybór Przemysława Czarnka to dobra wiadomość dla PiS-u, a także - paradoksalnie - dla Donalda Tuska. - Czarnek to twarz rządów PiS, czyli obciążona rządami PiS-u, czego - jak mówił Jarosław Kaczyński - miało nie być - analizowała w TVN24 Arleta Zalewska.
- Takie informacje [o tym, że Czarnek zostanie wybrany - red.] dobiegały do nas od samego rana - przyznała współautorka "Podcastu politycznego" w TVN24+.
Więcej o przemówieniu Czarnka w Krakowie przeczytasz tutaj:
Autorka/Autor: /lulu
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Łukasz Gągulski/PAP