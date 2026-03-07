"To dobra wiadomość dla Donalda Tuska"

Czarnek kandydatem PiS na premiera. "Będzie się bił o głosy prawicy" Źródło: TVN24; Zdjęcia organizatora

W sobotę w Krakowie Jarosław Kaczyński ogłosił, że kandydatem PiS na ewentualnego premiera będzie Przemysław Czarnek. Polityk od razu zaatakował Donalda Tuska, mówił też o OZE, ustawie o statusie osoby najbliższej i o kobietach.

Czarnek "dobry dla PiS i dla Tuska"

Arleta Zalewska oceniła, że wybór Przemysława Czarnka to dobra wiadomość dla PiS-u, a także - paradoksalnie - dla Donalda Tuska. - Czarnek to twarz rządów PiS, czyli obciążona rządami PiS-u, czego - jak mówił Jarosław Kaczyński - miało nie być - analizowała w TVN24 Arleta Zalewska.

- Takie informacje [o tym, że Czarnek zostanie wybrany - red.] dobiegały do nas od samego rana - przyznała współautorka "Podcastu politycznego" w TVN24+.

