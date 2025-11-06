Nowy ambasador USA w Polsce. Prezydent przyjął listy uwierzytelniające

Karol Nawrocki przyjął listy uwierzytelniające od trzech nowych ambasadorów Źródło: Kancelaria Prezydenta RP

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak poinformowano w komunikacie, listy złożyli ambasadorowie: Republiki Libańskiej w RP Georges Fadel, Republiki Paragwaju w RP z siedzibą w Berlinie Ramon Fernando Acosta Díaz oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki w RP Thomas Rose.

Komunikat wraz z nagraniem przedstawiających nowych ambasadorów opublikowano również na oficjalnym profilu Kancelarii Prezydenta w serwisie X.

Prezydent RP @NawrockiKn przyjął w Belwederze listy uwierzytelniające od trzech nowych ambasadorów w Polsce: Republiki Libańskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Republiki Paragwaju. pic.twitter.com/vlzwrmCVkB — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) November 6, 2025 Rozwiń

Kim jest nowy ambasador USA w Polsce?

Prezydent USA Donald Trump mianował Thomasa Rose'a nowym ambasadorem USA w Polsce w lutym. We wrześniu otrzymał on poparcie amerykańskiej senackiej komisji spraw zagranicznych, choć za jego kandydaturą nie zagłosował żaden polityk demokratów. Było to drugie głosowanie w komisji nad tą nominacją; pierwsze, pod koniec lipca, dało ten sam rezultat, ale ze względu na niedopatrzenia formalne głosowanie trzeba było powtórzyć.

Rose jest prawicowym publicystą, komentatorem radiowym oraz byłym doradcą wiceprezydenta Mike’a Pence'a. W latach 1997-2005 był wydawcą i szefem dziennika "Jerusalem Post", a wcześniej działał we władzach stanu Indiana, skąd pochodzi. W latach 80. był też dziennikarzem japońskiej stacji telewizyjnej i napisał książkę "Big Miracle" (Wielki cud) o operacji uwolnienia wielorybów spod arktycznego lodu. Książka doczekała się w 2012 r. hollywoodzkiej ekranizacji.

Karol Nawrocki przyjmuje listy uwierzytelniające od nowego ambasadora USA Thomasa Rose'a Źródło: Mikołaj Bujak/KPRP

Podczas lipcowego wysłuchania przed senacką komisją Rose wielokrotnie chwalił Polskę jako wzorowego sojusznika. Zapowiadał, że będzie się starał o poprawę relacji między Polską a Izraelem i tłumaczył, że Polska jest całkowicie niesłusznie obwiniana w Izraelu o współudział w Holokauście.

Mówił również, że ma doskonałe relacje zarówno z rządem, jak też z będącym w opozycji PiS-em i zobowiązał się, że nie będzie faworyzował żadnej ze stron polskiej sceny politycznej.

Thomas Rose i Karol Nawrocki Źródło: Mikołaj Bujak/KPRP

W trakcie swojej kariery publicystycznej Rose dał się też poznać jako silny orędownik Izraela oraz ostry krytyk liberalizmu, powielający wiele z tez stawianych przez Trumpa.

Z tego między innymi powodu jego kandydatura nie uzyskała ponadpartyjnego poparcia w Senacie. Jego poprzednicy, Mark Brzezinski i Georgette Mosbacher, zostali zatwierdzeni przez aklamację.

OGLĄDAJ: Sprawa Ziobry. Śledczy chcą aresztu, posłowie decydują