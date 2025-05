Klaps "boli dotkliwie, bo dziecko kocha swojego oprawcę" Źródło: TVN24

W debacie prezydenckiej pojawia się temat klapsów. Zdaniem Sławomira Mentzena nikomu jeszcze nie zaszkodziły. Pytanie na temat kar cielesnych zadała Magdalena Biejat. Kary fizyczne według psychologów przynoszą tylko negatywne skutki, a słowa, które padły z ust kandydata Konfederacji, normalizują i dają ciche przyzwolenie na przemoc. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Debata prezydencka to moment, kiedy poglądy kandydatów może poznać cała Polska. Po pytaniu Magdaleny Biejat do Sławomira Mentzena na nowo rozgorzała dyskusja o bezpieczeństwie dzieci i obowiązku alimentacji. - Wielokrotnie pan mówił, że zwykle klapsy jeszcze nikomu nie zaszkodziły - mówiła posłanka Lewicy. - A komu zaszkodziły? - pytał kandydat Konfederacji.

- W czasie naszej historii, w czasie największej przemocy, żył i tworzył Janusz Korczak. On wtedy mówił, że "kto uderza, jest oprawcą" - zwraca uwagę były rzecznik praw dziecka Marek Michalak.

- Są na to statystyki. Ministerstwo Sprawiedliwości policzyło, że w ubiegłym roku zostały skazane osoby za czyny, które skończyły się śmiercią 45 dzieci. Zaczynało się od klapsów - wskazuje Renata Szredzińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

"Jedno wystąpienie kandydata na prezydenta może zniweczyć lata pracy"

Jak podkreśla Daniel Mróz z Fundacji Feniks, słowa, które wypowiedział Sławomir Mentzen, normalizują i dają ciche przyzwolenie, zwłaszcza jeżeli padają z ust polityka. - Bardzo wiele instytucji i fundacji robi wiele, żeby to zatrzymać - mówi Daniel Mróz z Fundacji Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Feniks. - Ale takie jedno wystąpienie kandydata na prezydenta może zniweczyć lata pracy - dodaje.

Tak zwane klapsy to nie sposób wychowawczy, a przemoc. - Dlatego tym bardziej trzeba to bardzo mocno napiętnować, trzeba to bardzo mocno pokazać, że jest to w żaden sposób niedopuszczalne –- podkreśla Daniel Mróz.

Przewodnicząca Komitetu Ochrony Praw Dziecka Mirosława Kątna mówi, że klaps "to nie jest metoda wychowawcza". - Jeżeli uderzymy człowieka dorosłego, mówimy przestępstwo. Jeżeli uderzymy zwierzę, mówimy okrucieństwo. A jak uderzymy dziecko to co mówimy? Metoda wychowawcza? Nie zaszkodziło? Zaszkodziło - stwierdza.

Od 15 lat w Polsce obowiązuje prawny zakaz stosowania wobec dzieci kar fizycznych, w tym tak zwanych klapsów. Na przestrzeni lat spadło też społeczne przyzwolenie na ich stosowanie.

- Zmniejszyła się liczba rodziców, którzy twierdzą, że można bić dzieci. Ale nadal co trzeci z nas uważa, że dziecku można dać w pupę - zwraca uwagę Renata Szredzińska.

Klaps "boli dotkliwie, bo dziecko kocha swojego oprawcę"

Eksperci mówią wprost, że klaps wychowawczy nie istnieje. - Nie rozróżniamy klapsa od bicia. Bo co to jest klaps? Pięć newtonów na jeden centymetr pośladka? Kto ma odróżniać granicę między klapsem a uderzeniem? Nie ma takiej granicy. Klaps to bicie, klaps to uderzenie - wskazuje Daniel Mróz.

To przede wszystkim emocje, z jakimi boryka się dziecko, które wpływają na jego obecny oraz dalszy rozwój. - Klapsy obniżają poczucie własnej wartości, samoocenę, wycofują, powodują chęć odreagowania, czyli agresję wobec drugiego człowieka lub wycofanie wobec świata - podkreśla Marek Michalak.

Mirosława Kątna dodaje, że klaps "boli dotkliwie, bo dziecko kocha swojego oprawcę". - Ono żyje bardzo często w lęku przed nim, jest bezradne, samotne i nie potrafi sobie z tym poradzić - dodaje.

- Jeżeli mama i tata mnie biją, to ja się spodziewam raczej złych rzeczy od moich rodziców, niż tego, że jak będzie się coś działo niepokojącego, to mogę do nich spokojnie zwrócić się o wsparcie - zwraca uwagę Renata Szredzińska.

Przemocy ze strony bliskich dorosłych doświadcza - nadal - ponad 30 procent dzieci.

