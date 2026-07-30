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Polska

"Prezydent jest w stałym kontakcie z premierem". Komunikat z BBN

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Karol Nawrocki
Moment upadku "niezidentyfikowanego obiektu" w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia
Źródło wideo: bilgoraj.com.pl
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
"Prezydent RP Karol Nawrocki na bieżąco otrzymuje informacje o nocnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej" - przekazał rzecznik Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Nad ranem w polską przestrzeń powietrzną wleciał niezidentyfikowany obiekt, który spadł w województwie lubelskim.

"Od wczesnych godzin porannych Pan Prezydent jest w kontakcie z premierem Donaldem Tuskiem i wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem" - napisał na X rzecznik Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Jak dodał, BBN jest "w stałym kontakcie z właściwymi dowództwami Sił Zbrojnych RP oraz zaangażowanymi służbami". "Do Dyżurnej Służby Operacyjnej BBN spływają meldunki m.in. od Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa" - poinformował.

"W drodze na miejsce zdarzenia jest przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego" - napisał Grodecki..

"Niezidentyfikowany" obiekt na Polską, alarm w Lublinie

Nad ranem na Lubelszczyźnie spadł niezidentyfikowany obiekt - przekazało wojsko. Spadł on w terenie niezabudowanym. Jak twierdzi szef ukraińskiego MSZ, była to rosyjska rakieta manewrująca Kh-101, użyta do ataku na Ukrainę. Polskie wojsko bada, co to było.

Tarnawa-Kolonia
Tarnawa-Kolonia
Źródło zdjęcia: Mapy Google

Policja i straż pożarna poinformowały wcześniej o tym, że w okolicy miejscowości Turobin i Tarnawa-Kolonia doszło do wybuchu. Policjanci znaleźli później "lej" na tym obszarze i "porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu". 

W Lublinie w nocy rozległy się syreny alarmowe ostrzegające przed atakiem z powietrza.

O godz. 10.15 odbędzie się w tej sprawie konferencja premiera Donalda Tuska. W TVN24 trwa wydanie specjalne.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Karol NawrockiDonald TuskWojewództwo lubelskieBiuro Bezpieczeństwa Narodowego
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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