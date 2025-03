To będzie test. Albo postawisz się tam, gdzie interesy Polski, albo tam, gdzie interesy Kremla - powiedział do posła PiS Szymona Szynkowskiego vel Sęka poseł KO Witold Zembaczyński na sejmowym korytarzu. - Umiesz tylko pleść takie kocopały. Nie umiesz słuchać, nie umiesz czytać, nie umiesz rozumieć, nie umiesz pracować, umiesz robić happeningi - odpowiadał Szynkowski vel Sęk.

Sejmowa komisja obrony przyjęła w czwartek projekt uchwały ws. bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. W dokumencie podkreślono m.in., że Sejm uznaje za szczególnie istotny zapis rezolucji PE dotyczący programu Tarcza Wschód przegłosowany w Strasburgu 12 marca. Tamtej rezolucji nie poparli m.in. europosłowie PiS i Konfederacji.

Sejmowa komisja obrony zajmowała się też projektem uchwały autorstwa PiS - w sprawie obrony polskiej suwerenności. W projekcie tym wezwano rząd do wycofania poparcia dla rezolucji PE i podjęcia działań na rzecz wzmocnienia krajowej polityki obronnej, w tym ścisłej współpracy w ramach NATO.

Kłótnia na sejmowym korytarzu

Po posiedzeniu komisji na sejmowym korytarzu doszło do kłótni między posłem PiS Szymonem Szynkowskim vel Sęk a posłem KO Witoldem Zembaczyńskim.

- Stawiasz się tam, gdzie stoi Putin - mówił Zembaczyński.

- Znasz się na ośmiu gwiazdkach, na niczym innym - odpowiedział Szynkowski vel Sęk, były minister ds. europejskich w rządzie PiS.

- Chciałbym cię zapoznać z patriotyzmem. Trzeba bronić Polski, bronić granicy, bronić Rzeczpospolitej. Nie bronić Putina, nie bronić Orbana - mówił Zembaczyński.

- Trzeba mieć najpierw merytoryczną wiedzę - odpowiedział poseł PiS.

- Nie można tępej propagandy uprawiać - kontynuował Zembaczyński, na co Szynkowski vel Sęk stwierdził, że "tu się zgadzamy".

Kowal o głosowaniu przedstawicieli PiS-u w sprawie dotyczącej Tarczy Wschód TVN24

- Wystarczy otworzyć oczy i być patriotą, ta flaga do czegoś zobowiązuje - powiedział Zembaczyński, wskazując na pinezkę polskiej flagi, którą nosi na marynarce poseł PiS. - Wiesz, do czego? Do tego, żebyś dzisiaj poparł uchwałę o obronie Rzeczpospolitej. Jeżeli jej nie poprzesz, stawiasz się tam, gdzie stoją putinowscy zdrajcy - mówił.

Szynkowski ocenił, że Zembaczyński "nawet nie umie słuchać". - Umiesz tylko pleść takie kocopały. Nie umiesz słuchać, nie umiesz czytać, nie umiesz rozumieć, nie umiesz pracować, umiesz robić happeningi - odpowiedział.

- Ja cię tylko proszę o prosty akt patriotyzmu. To będzie test. Albo postawisz się tam, gdzie interesy Polski, albo tam, gdzie interesy Kremla. Wybór należy do ciebie, Polacy to ocenią - powiedział Zembaczyński. - Pracuj, jak poważny poseł, a nie ośmieszaj Sejm. Nie bądź happenerem - zwrócił uwagę Szynkowski.

Zembaczyński zaapelował, aby poseł PiS "nie głosował za nimi (PO - red.), tyko głosował za Polską". - Nie głosuj za Putinem - dodał.

- Na pajacuj, tylko pracuj - odpowiedział Szynkowski. Zaproponował też Zembaczyńskiemu, że udzieli mu rad, jak pracować w Sejmie.

- Z przyjemnością. Wyślij na adres pretensje@zembaczyński.pl - odpowiedział poseł KO.

Głosowanie w sprawie Tarczy Wschód

Posłowie w głosowaniu zdecydowali o zmianie tytułu uchwały na uchwałę ws. bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt uchwały został przyjęty stosunkiem głosów 15 do 1. Przeciw był Marcin Ociepa, który jako jedyny z posłów PiS do końca uczestniczył w posiedzeniu komisji, reszta posłów PiS opuściła posiedzenie. Projekt uchwały zaproponowanej przez posłów KO zakłada pełne poparcie dla rozwiązań zawartych w rezolucji Parlamentu Europejskiego z 12 marca, dotyczącej przyszłości europejskiej obrony. Rezolucji nie poparli m.in. europosłowie PiS i Konfederacji. Uchwała podkreśla m.in., że Sejm uznaje za szczególnie istotny zapis rezolucji PE dotyczący programu Tarcza Wschód.

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje za szczególnie istotny zapis rezolucji dotyczący programu Tarcza Wschód, który został uznany za flagowy projekt Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i obrony" - wskazano. W treści projektu jest także m.in. wezwanie do wszystkich sił politycznych "do jedności, stanowczości i wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa narodowego i wzmocnienia zdolności do wspólnej obrony państw europejskich".

W projekcie złożonym przez posłów PiS wezwano rząd do wycofania poparcia dla rezolucji PE i podjęcia działań na rzecz wzmocnienia krajowej polityki obronnej, w tym ścisłej współpracy w ramach NATO.

Premier Donald Tusk przed wylotem do Brukseli ocenił, że PiS i Konfederacja zagłosowały w PE przeciwko projektowi, który w przyszłości będzie koszmarem Władimira Putina. Jego zdaniem, poparcie projektu sejmowej uchwały ws. Tarczy Wschód jest szansą na zmycie hańby dla tych, którzy nie poparli rezolucji PE.

Autorka/Autor:kgr, mart

Źródło: TVN24, PAP