Minister Piontkowski: nie mamy sygnałów, by w szkołach działo się to, o czym mówił rzecznik Pawlak

- Sygnałów o takich działaniach w szkołach nie mieliśmy - powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej. W ten sposób odniósł się do wypowiedzi Rzecznika Praw Dziecka o edukatorach seksualnych, którzy mieli podawać dzieciom tabletki na zmianę płci. Zdaniem przedstawicieli opozycji Mikołaj Pawlak powinien podać się do dymisji. - Próbuje z tej sytuacji wyjść z twarzą, ale uważam, że już jest za późno - ocenił Arkadiusz Myrcha z Koalicji Obywatelskiej.

Gościem wtorkowej "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24 był rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. Mówił między innymi o edukacji seksualnej w szkołach. - A czy zagwarantuje pan, że wpuszczamy edukatorów do 20 tysięcy szkół i (że nie) będą wprowadzali takich treści, jak chociażby w Poznaniu, że wychwytują dziecko rozchwiane, zaniedbane, któremu dają jakieś środki farmakologiczne, żeby zmieniać jego płeć bez wiedzy i zgody rodziców i lekarzy? - pytał. Według Pawlaka takie sytuacje "zdarzały się i były ostatnio rozpisywane w mediach".

Konkret24 próbował sprawdzić podane przez Pawlaka informacje. Dziennikarze nie znaleźli jednak żadnych doniesień o takim wydarzeniu. Nie otrzymali też z Biura RPD odpowiedzi na pytanie dotyczące wypowiedzi Pawlaka. Z kolei władze Poznania wzywają Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka do sprostowania informacji, którą podał.

"Sygnałów o takich działaniach w szkołach nie mieliśmy"

Do słów Mikołaja Pawlaka odniósł się na czwartkowej konferencji prasowej Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej. - Rozmawiałem z nim, mam bieżący kontakt, wymieniamy się informacjami i z tego, co przekazał mi pan rzecznik, on nie mówił o tym, że słyszał o tego typu działaniach w szkołach. On mówił tylko o tym, że z jego informacji wynika, iż niektóre organizacje i edukatorzy próbują stosować tego typu środki - stwierdził szef MEN.

- Z tego co wiem, ma przekazać chyba informacje prokuraturze i policji i ma rozpocząć się dochodzenie, ale to już jest po stronie pana rzecznika. My sprawdzaliśmy przez kuratorów - sygnałów o takich działaniach w szkołach nie mieliśmy - dodał Piontkowski.

Minister edukacji narodowej o wypowiedzi Mikołaja Pawlaka TVN24

Zawiadomienie do prokuratury

Rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak w środę poinformował, że skierował zawiadomienie do Prokuratury Krajowej. Nie dotyczy ono jednak edukatorów w szkołach, ale możliwości "nielegalnej sprzedaży osobom małoletnim środków farmakologicznych wspomagających modyfikację płci".

- Jeśli rzecznik nabrał podejrzenia, że mogło tak być, to myślę, że bardzo słusznie zrobił, bo jeżeli do takich sytuacji dochodziło, to z pewnością były one niezgodne z prawem i prokuratura na pewno wyjaśni tę sprawę - powiedział w rozmowie z TVN24 Tomasz Rzymkowski z Prawa i Sprawiedliwości.

Rzymkowski był dopytywany, czy Mikołaj Pawlak powinien odejść ze stanowiska. - Z jakiego powodu? Z tego, że dba o dzieci, z tego, że stara się za wszelką cenę, żeby nie dochodziło do deprawacji dzieci. Myślę, że to jest bardzo słuszne działanie Rzecznika Praw Dziecka - stwierdził poseł PiS.

Opozycja domaga się dymisji rzecznika

Zupełnie innego zdania jest opozycja, która zadaje pytanie, dlaczego dopiero teraz zostało skierowane zawiadomienie do prokuratury.

- Jeżeli Rzecznik Praw Dziecka odkrywa w 2020 roku, że w sieci dzieją się niebezpieczne rzeczy i uważa, że jest to tak ważne, że należy złożyć doniesienie do prokuratury i robi to dzień po tym, jak okłamał opinię publiczną, próbując powiązać edukatorów seksualnych z tą sprawą, to jest to ewidentnie szukanie jakiejś ucieczki, ale niestety nie ma tu już wyjścia ewakuacyjnego dla Rzecznika Praw Dziecka - oceniła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, posłanka Lewicy. Jej zdaniem Mikołaj Pawlak "skompromitował się całkowicie i powinien po prostu podać się do dymisji".

Dymisji domaga się również Koalicja Obywatelska. - Chyba nikt nie ma cienia wątpliwości, że to wczorajsze zawiadomienie pana rzecznika jest próbą medialnego wyjścia z tej kompromitującej go sytuacji, jaka zaistniała po wywiadzie, w którym padły - jak wszystko na to wskazuje - nieprawdziwe oskarżenia pod adresem edukatorów szkolnych - powiedział Arkadiusz Myrcha z KO.

W ocenie posła Rzecznik Praw Dziecka "próbuje z tej sytuacji wyjść z twarzą". - Ale uważam, że to już jest za późno. Pan rzecznik po tak haniebnych wypowiedziach, nieprawdziwych, skrajnie niemoralnych powinien po prostu złożyć dymisję, a nie zawiadomienie do prokuratury - zaznaczył Myrcha.

Autor:mb//now,kg

Źródło: TVN24