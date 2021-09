Pierwszy kongres ruchu Polska 2050. Hołownia przedstawił gościa specjalnego

Na pierwszym kongresie ruchu Polska 2050 w Warszawie Szymon Hołownia przedstawił gościa specjalnego, który, jak powiedział, "odmieni polską politykę". To aplikacja polityczna "Jaśmina".

Podczas kongresu ruchu Polska 2050 głos zabrał między innymi jego lider Szymon Hołownia. Przedstawił zapowiadanego wcześniej gościa specjalnego, który, jak powiedział, "odmieni polską politykę". Lider Polski 2050 przekazał, że to pierwsza polska aplikacja polityczna "Jaśmina". - Ja już ją mam u siebie w telefonie. Mam nadzieję, że wy zaraz też będziecie mieć - powiedział do zgromadzonych.

Hołownia wyszedł na scenę dopiero po ponad godzinie od rozpoczęcia wydarzenia, po przemówieniach szefa partii Michała Koboski i innych działaczy Polski 2050.

Powiedział, że w pewnym momencie zaczął się zastanawiać, co może zrobić, aby zostawić pokoleniu jego córki "lepszą Polskę". - Co to znaczy lepsza Polska? (...) To zielona demokracja. To więcej miejsca na ziemi dla każdego. To solidarność - jeden wspierający drugiego - mówił. Dodał, że w zamian "na granicach mamy stan wyjątkowy, a między nami stan wojny".

- Czułem, że wszyscy utknęliśmy w jakimś jądrze ciemności, że na naszych oczach bezczelnie kradnie się nam demokrację, za nasze własne pieniądze napuszcza się jednych na drugich, zawłaszcza państwo i rozdaje nie swoje, kolegom, szwagrom, partnerkom. Zróbmy coś z tym wreszcie – mówił.

Zakłócili przemówienie Hołowni

W pewnym momencie na scenę weszła trójka młodych ludzi. Dwoje z nich trzymało transparenty "Polska bez węgla 2030" z logiem Greenpeace. Hołownia w pewnym momencie ich zauważył.

- Postulat odejścia od węgla jest jednym z najważniejszych w naszym programie. Jeżeli pokaże mi pan metodę, jak dojść do Polski bez węgla po 20 ,30-letnich opóźnieniach tak, żeby w ciągu tych 9 lat, do 2030 nie wywołać rewolucji społecznej, niepokojów społecznych, żeby krew nie polała się na ulicach, bardzo chętnie kupię wasz projekt - powiedział Hołownia.

- My pokazujemy perspektywę, która jest możliwa do wykonania. Nie mam żadnych wątpliwości, że Polska powinna odejść od węgla jak najszybciej, mam nadzieję, że uda się to zrobić do 2035 roku - mówił lider Polski 2050. Po chwili ochrona wyprowadziła trójkę młodych ludzi ze sceny.

Szymon Hołownia Radek Pietruszka/PAP

Kongres został zaplanowany także jako podsumowanie letniej kampanii "Poznajmy się", w ramach której parlamentarzyści, działacze i wolontariusze ruchu konsultowali program, z którym Polska 2050 Szymona Hołowni pójdzie do następnych wyborów.

- W czasie wakacji odbyliśmy ponad 200 spotkań z Polakami w ramach akcji "Poznajmy się", one dały nam dużą wiedzę o tym, czego Polacy dzisiaj oczekują. Bardzo cieszę się z tych wszystkich spotkań, bo to kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy fizycznie zapoznali się z naszą ofertą i teraz masowo zaczynają zapisywać się do stowarzyszenia - mówił wcześniej w rozmowie z Polską Agencją Prasową polityk.

Autor:js/kab/tr

Źródło: PAP