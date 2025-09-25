Hołownia pogodził się z utratą stanowiska? "Jest człowiekiem słowa"

Czy Hołownia pogodził się z utratą fotela marszałka? "Jest człowiekiem słowa" Źródło: TVN24

W listopadzie, zgodnie z umową koalicyjną, fotel marszałka Sejmu ma przejąć Lewica, a tym samym funkcję straci lider Polski 2050 Szymon Hołownia. W mediach pojawiają się doniesienia o ewentualnym udziale Hołowni w rządzie na stanowisku wicepremiera. Polityk do tej pory nie określił, czy ma zamiar przyjąć taką propozycję.

W czwartek Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej (Polska 2050), była pytana w "Faktach po Faktach" w TVN24, czy lider jej ugrupowania pogodził się już z utratą stanowiska marszałka Sejmu. - Marszałek Hołownia jest człowiekiem danego słowa. Zobowiązał się do czegoś i deklaruje, że to swoje zobowiązanie koalicyjne wypełni - odpowiedziała.

- Ustaliliśmy też w koalicji, i to przyjęli i zadeklarowali wszyscy koalicjanci, że w momencie, kiedy pan marszałek odchodzi z fotela marszałka, Polska 2050 ma wicemarszałka Sejmu i wicepremiera. To jest dobry układ koalicyjny, konstruktywny, równoważny - zaznaczyła Pełczyńska-Nałęcz.

Nie ujawniła, czy jedno z tych stanowisk otrzyma Hołownia. - Pan marszałek na pewno będzie decydował, co będzie dalej robił. Jest przewodniczącym Polski 2050, jest posłem i na pewno jest wiele ważnych rzeczy, które będzie robił z dobrem dla siebie, a przede wszystkim dla Polski - przekonywała ministra.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz Źródło: TVN24

